Um vídeo de Lionel Messi pisando em uma camisa do Barcelona viralizou nas redes sociais, principalmente entre os torcedores do Real Madrid. O pisão foi acidental, já que a camisa foi arremessada por algum torcedor que estava na arquibancada. O camisa 10 acabou não vendo o item e pisou acidentalmente, mas foi suficiente para que a imagem rodasse o mundo.

Messi é cortado da Argentina e não encara o Brasil

Lionel Messi foi cortado da lista de convocados da Argentina por Scaloni e não encara Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Segundo o "Olé", o craque sofreu uma lesão muscular no último domingo (16), na vitória do Inter Miami por 2 a 1 sobre o Atlanta United.

Lionel na Copa do Mundo de 2026?

- Não sei. Me perguntaram um monte de vezes. Espero terminar bem esse ano, fazer uma boa pré-temporada ano que vem e a partir daí ver como me sinto. Ao mesmo tempo que estamos perto, ainda falta muito tempo. Não penso nisso, simplesmente vivo o dia a dia sem pensar-, disse Messi.