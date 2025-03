O Barcelona tem sido uma das principais equipes nesta temporada da Champions League, e Lamine Yamal, uma das estrelas da equipe, não escondeu seu otimismo com a possibilidade de título. Em entrevista ao "SPORT", o jovem atacante deixou claro que o clube catalão é o grande favorito para conquistar o torneio europeu nesta temporada.

- Somos os favoritos para a Champions. Quando acabou a fase de grupos, eu disse que o Liverpool era o favorito, porque foram os primeiros. Agora, com a queda deles, somos nós - afirmou o jogador de 17 anos completou.

O atacante também destacou o bom momento da equipe, afirmando que não há medo de nenhum adversário.

"Não temos medo de nenhum rival", disse o camisa 19 catalão.

Para ele, o elenco do Barcelona tem demonstrado uma mentalidade forte, fundamental para enfrentar os desafios decisivos da temporada.

O Barcelona segue em busca de três títulos nesta temporada: a Champions League, onde está nas quartas de final, LaLiga, onde lidera com um jogo a menos, e a Copa do Rei, onde aguarda o jogo de volta semifinal contra o Atlético de Madrid.

Yamal destaca que o time de hoje é bem diferente do do ano passado, quando a equipe foi eliminada pelo PSG.

- Somos um time diferente, e temos uma mentalidade de família - afirmou o craque, destacando a boa atmosfera no vestiário.

Em um tom mais pessoal, Yamal também comentou sobre a seleção espanhola, suas expectativas para o próximo período de seleções, e enviou uma mensagem de apoio a Marc Casadó, seu companheiro de equipe que sofreu uma grave lesão recentemente.

Desempenho de Lamine Yamal na temporada 2024-25

O jovem espanhol tem se destacado como uma das principais estrelas do Barcelona nesta temporada. Atuando ao lado do brasileiro Raphinha e do polonês Robert Lewandowski no trio de ataque, ele já acumula 13 gols e 17 assistências em 38 jogos, reforçando seu impacto no desempenho da equipe.

Enquanto Raphinha participou de 47 gols e Lewandowski de 38. Portanto, ao total, o trio tem participação direta em 115 gols marcados pelo Barcelona na temporada.