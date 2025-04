A revolução causada por Sir Jim Ratcliffe desde que adquiriu parte do Manchester United pode ser observada principalmente na parte de gestão do clube, que contou com demissões em massa e mudanças de profissionais em diversas áreas. A próxima aquisição desejada pelo bilionário pode vir da Fórmula 1, segundo o "Daily Mail".

A diretoria tem negociações avançadas com Michael Sansoni, engenheiro sênior de simulação de desempenho da Mercedes, uma das equipes mais bem sucedidas da F1. De acordo com a publicação, a expectativa é que ele deixe o esporte e assuma o cargo de chefe de análise de dados no Manchester United.

Possível ida de Sansoni, da Fórmula 1, ao Manchester United

O interesse de Ratcliffe em Sansoni não é por acaso, pois o investidor entende que o setor que mais precisa de melhorias com urgência é o de análise de dados. No ano passado, Ratcliffe concedeu uma entrevista ao “United We Stand” e criticou fortemente o trabalho do clube na área. Além disso, reforçou que seu objetivo é "ter o melhor recrutamento do mundo".

Neste cenário, surge o interesse no engenheiro da Mercedes. No entanto, a provável contratação de Sansoni não é por acaso. A Ineos, empresa liderada por Ratcliffe, é acionista igualitária de um terço da Mercedes e principal parceira da equipe da Fórmula 1.

Novo carro da Mercedes para a Fórmula 1 2025; United quer chefão de engenharia (Foto: Divulgação/Mercedes)

Aprovada pela montadora, a ida do profissional ao Manchester United é encarada como uma espécie de "mudança entre famílias". Desta forma, Sansoni seguiria ligado à Mercedes, porém atuando, no momento, na área vista como deficiente pelo investidor.

Formado em Engenharia Aeronáutica e Astronáutica pela Universidade de Southampton, Sansoni está na Mercedes desde 2014. Segundo o jornal inglês, elel é um dos responsáveis diretos pelo desempenho dos carros de George Russell e Andrea Kimi Antonelli (pilotos da Mercedes na Fórmula 1 em 2025) nas pistas.

Temporada do Manchester United

A goleada sofrida para o Newcastle no último domingo sacramentou a pior campanha da do Manchester United na história da Premier League, mesmo com seis rodadas faltando para o término da temporada. Atualmente, o clube soma 38 pontos e está na 14ª colocação da tabela de classificação.

A única oportunidade de título na temporada está na Liga Europa. A equipe recebe o Lyon nesta quinta-feira, em Old Trafford, na volta das quartas de final. O primeiro jogo terminou empatado em 2 a 2