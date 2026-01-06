Manchester United avalia retorno de ídolo para cargo de treinador

O Manchester United iniciou movimentações no mercado em busca de um novo treinador interino após a saída de Rúben Amorim. Segundo a "Sky Sports", a diretoria dos Red Devils já entrou em contato com nomes ligados à história recente do clube, e o favorito no momento é o ex-técnico Ole Gunnar Solskjaer, que tem negociações em andamento para retornar a Old Trafford.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além do norueguês, o clube também fez consultas informais a Michael Carrick, atualmente sem clube A ideia do United é definir um comandante até o fim da temporada, mas a possibilidade de uma contratação definitiva não está totalmente descartada.

continua após a publicidade

Michael Carrick assumiu o cargo de treinador interino no Manchester United na temporada 2021/22 após a demissão de Solskjaer (Foto: Oli Scarff / AFP)

De acordo com a emissora britânica, as primeiras conversas foram conduzidas pelo diretor de futebol Jason Wilcox, responsável por liderar o processo. Após os contatos iniciais, a tendência é que entrevistas mais formais aconteçam nos próximos dias, antes de uma recomendação final, que precisará do aval de Sir Jim Ratcliffe.

Ainda segundo a "Sky Sports", a diretoria trabalha sem um prazo rígido, mas gostaria de ter o novo treinador definido antes do clássico contra o Manchester City, marcado para o dia 17 de janeiro. Até lá, Darren Fletcher deve seguir no comando da equipe nos compromissos contra o Burnley, pela Premier League, e o Brighton, pela Copa da Inglaterra.

continua após a publicidade

Apesar de ser considerado um nome promissor internamente, Fletcher ainda é visto como um projeto para o futuro, principalmente por sua falta de experiência à frente de equipes profissionais. Mesmo assim, o ex-meia tem boa relação com o elenco e recebeu elogios pela forma como vem conduzindo os treinos, com o ambiente no vestiário sendo descrito como positivo.

Solskjaer surge com mais força nas conversas

Entre os nomes avaliados, Ole Gunnar Solskjaer aparece como o mais forte. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, as conversas entre o norueguês e o Manchester United avançaram de forma positiva nesta terça-feira (6), com o ex-treinador demonstrando total interesse em assumir o cargo de interino. Não há entraves em relação à duração do contrato, e Solskjaer estaria pronto para aceitar o desafio.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial