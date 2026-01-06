menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Manchester United avalia retorno de ídolo para cargo de treinador

Solskjaer surge como favorito em conversas avançadas

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/01/2026
15:05
Ole Gunnar Solskjaer - Besiktas
imagem cameraOle Gunnar Solskjaer é ídolo e ex-treinador do Manchester United Foto: AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Manchester United iniciou movimentações no mercado em busca de um novo treinador interino após a saída de Rúben Amorim. Segundo a "Sky Sports", a diretoria dos Red Devils já entrou em contato com nomes ligados à história recente do clube, e o favorito no momento é o ex-técnico Ole Gunnar Solskjaer, que tem negociações em andamento para retornar a Old Trafford.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além do norueguês, o clube também fez consultas informais a Michael Carrick, atualmente sem clube A ideia do United é definir um comandante até o fim da temporada, mas a possibilidade de uma contratação definitiva não está totalmente descartada.

continua após a publicidade
Michael Carrick assumiu o cargo de treinador interino no Manchester United na temporada 2021/22 após a demissão de Solskjaer (Foto: Oli Scarff / AFP)
Michael Carrick assumiu o cargo de treinador interino no Manchester United na temporada 2021/22 após a demissão de Solskjaer (Foto: Oli Scarff / AFP)

De acordo com a emissora britânica, as primeiras conversas foram conduzidas pelo diretor de futebol Jason Wilcox, responsável por liderar o processo. Após os contatos iniciais, a tendência é que entrevistas mais formais aconteçam nos próximos dias, antes de uma recomendação final, que precisará do aval de Sir Jim Ratcliffe.

Ainda segundo a "Sky Sports", a diretoria trabalha sem um prazo rígido, mas gostaria de ter o novo treinador definido antes do clássico contra o Manchester City, marcado para o dia 17 de janeiro. Até lá, Darren Fletcher deve seguir no comando da equipe nos compromissos contra o Burnley, pela Premier League, e o Brighton, pela Copa da Inglaterra.

continua após a publicidade

Apesar de ser considerado um nome promissor internamente, Fletcher ainda é visto como um projeto para o futuro, principalmente por sua falta de experiência à frente de equipes profissionais. Mesmo assim, o ex-meia tem boa relação com o elenco e recebeu elogios pela forma como vem conduzindo os treinos, com o ambiente no vestiário sendo descrito como positivo.

Solskjaer surge com mais força nas conversas

Entre os nomes avaliados, Ole Gunnar Solskjaer aparece como o mais forte. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, as conversas entre o norueguês e o Manchester United avançaram de forma positiva nesta terça-feira (6), com o ex-treinador demonstrando total interesse em assumir o cargo de interino. Não há entraves em relação à duração do contrato, e Solskjaer estaria pronto para aceitar o desafio.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias