Vice do Flamengo depende de rival para jogar Libertadores em 2026; entenda

O River Plate encerrou a temporada 2025 em clima de crise e agora corre risco real de ficar fora da Libertadores de 2026. Eliminado pelo Racing nas oitavas do Torneio Clausura, o time de Marcelo Gallardo não tem mais calendário no ano e passou a depender de um título do rival Boca Juniors.

Como funcionam as vagas para a Libertadores na Argentina

Com o formato do futebol argentino dividido em Apertura e Clausura, os campeões de cada torneio garantem vaga direta na Libertadores. Além disso, os três primeiros da tabela anual — que soma os pontos das duas competições — também se classificam.

O modesto Platense venceu o Apertura, enquanto Rosario Central, Boca Juniors e Argentinos Juniors ficaram com as vagas da tabela anual. Para jogar a Libertadores, o River precisava conquistar o Clausura, mas caiu precocemente. Agora, só se classifica para o torneio caso Boca ou Argentinos levantem o título do Clausura, o que abriria uma vaga extra para o 4º colocado da classificação anual — posição ocupada pelo River.

O que pode diminuir cada vez mais as chances de classificação do River é o confronto direto entre os dois times que poderiam salvá-lo, já que Boca e Argentinos se enfrentam neste domingo (30), às 18h30, pelas quartas de final do Clausura.

River Plate passa ano em branco e com crise

A eliminação para o Racing fechou um 2025 repleto de decepções. O River disputou seis competições no ano — Supercopa, Apertura, Copa da Liga, Libertadores, Copa de Clubes e Clausura — e não conquistou nenhum título. A equipe caiu nas mãos de adversários como Talleres, Platense, Independiente Rivadavia e Palmeiras, além do próprio Racing.

A pressão da torcida gerou uma resposta imediata: Gallardo iniciou uma "barca" de dispensas. Segundo a imprensa local, medalhões como Enzo Pérez e Nacho Fernández, ambos de 39 anos, foram avisados que não fazem parte dos planos para 2026. Milton Casco e Pity Martínez também devem sair. Até o goleiro Franco Armani, que acumulou falhas em momentos decisivos, está em vias de saída.

O clube também sofre críticas pelos altos investimentos. Só na última janela, o River gastou 18 milhões de euros (cerca de R$ 111 milhões) em reforços como Maximiliano Salas, Juan Portillo e Matías Galarza, sem retorno esportivo.

Gallardo banca permanência

Mesmo sob forte contestação, Gallardo teve o contrato renovado até o fim de 2026. O técnico, ídolo da torcida, garantiu que não deixará o clube após um ano ruim.

— Quem pensou que eu ia fugir por causa de um ano ruim não me conhece. Já perdi e ganhei, e tenho certeza de que vamos ganhar de novo.

