Besiktas anuncia demissão de Ole Solskjaer após queda na Conference League
Treinador havia sido contratado em janeiro e ficou pouco mais de sete meses no cargo
O Besiktas anunciou, na quinta-feira (28), a demissão do técnico Ole Gunnar Solskjaer. A decisão foi tomada pela diretoria após a melancólica eliminação diante do Lausanne, da Suíça, nos playoffs da Conference League, resultando no fim da disputa europeia para 2025/26.
- Nosso contrato com o técnico foi rescindido após decisão tomada em uma reunião do Conselho do clube. Após a reunião, nosso presidente, Serdal Adali, agradeceu a Solskjaer por seus serviços prestados até o momento. Apresentamos respeitosamente esse comunicado para conhecimento público - declarou o clube em nota oficial.
Ole havia sido contratado em janeiro de 2025 para substituir o auxiliar Serdar Topraktepe, que tentou controlar os problemas após a demissão do ex-jogador Giovanni van Bronckhorst. Na última temporada, não conseguiu reverter resultados ruins, e apesar de uma boa sequência na reta final, o time não conseguiu vaga na Champions League.
Tendo ficado em quarto na Süper Lig, o Besiktas conseguiu vaga para a fase inicial da Europa League. Porém, na segunda rodada eliminatória, a equipe foi eliminada pelo Shakhtar Donetsk com um sonoro 6 a 2 no agregado e deu adeus ao sonho de decidir a competição em sua casa, o Tüpras Stadium, conforme definido pela Uefa.
A queda deu uma oportunidade de alento com um lugar na Conference. Mas nem isso foi suficiente. Depois de tirar o St. Patrick's Athletic na terceira rodada eliminatória, as Águias Negras fizeram dois jogos de pouco brilho frente ao Lausanne, empatando fora de casa em 1 a 1 e perdendo a volta em plena Istambul por 1 a 0.
🔢 Números de Ole Gunnar Solskjaer pelo Besiktas
⚽ 29 jogos
✅ 15 vitórias
🟰 5 empates
❌ 9 derrotas
🎯 52 gols marcados
🥅 34 gols sofridos
Outro técnico demitido no futebol turco foi José Mourinho. O português também não resistiu a uma queda europeia: na Champions League, o Fenerbahçe foi eliminado pelo Benfica, em resultado que levou à demissão do treinador, que já era criticado por resultados em 2024/25. Mourinho e Solskjaer, inclusive, trabalharam juntos no Manchester United.
