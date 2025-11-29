Jogadores da Premier League demonstram apoio ao Flamengo na final da Libertadores

Todo o mundo do futebol aguarda a tão esperada final da Libertadores de 2025 entre Palmeiras e Flamengo, que será disputada no Monumental U, em Lima, no Peru, às 18h15 (de Brasília). Era natural que jogadores formados no clube, torcedores mesmo atuando atualmente em outros times, manifestassem seu apoio ao Rubro-Negro. Entre eles, astros da Premier League, como João Gomes, do Wolverhampton, e Lucas Paquetá, do West Ham, declararam nas redes sociais sua torcida pelo time de coração.

João Gomes poderia ter escolhido uma foto mais simbólica para desejar boa sorte ao Flamengo na final de 2025: a da taça conquistada em 2022, quando participou da vitória sobre o Athletico-PR em Guayaquil, no Equador. Além da Glória Eterna, ele também conquistou o Campeonato Carioca em 2020 e 2021, o Campeonato Brasileiro em 2020, a Supercopa do Brasil em 2021 e a Copa do Brasil em 2022, durante sua passagem pelo clube entre 2020 e 2022. Ao todo, disputou 122 partidas, marcando quatro gols e distribuindo quatro assistências. Veja a mensagem de apoio do volante ao elenco de 2025 do time:

João Gomes conduz a bola em partida pelo Flamengo (Foto: Gilvan De Souza/Flamengo)

Lucas Paquetá, por outro lado, deixou o Flamengo em 2019, ano em que o clube conquistou o bicampeonato da Libertadores, sua primeira taça em 38 anos. Sua passagem pelo time foi tão marcante quanto a de João, com 95 partidas, 18 gols e oito assistências, além do título do Campeonato Carioca de 2017. Durante o período em que atuou ao lado de Vini Jr, criou forte identificação com a torcida rubro-negra nas arquibancadas. Confira a mensagem de apoio do meio-campista ao Flamengo:

Lucas Paquetá comemora gol com a camisa do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Flamengo

Final da Libertadores

📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Monumental U, em Lima, no Peru

👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+

🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)

📺 VAR: Héctor Alberto Paletta

