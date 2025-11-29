menu hamburguer
La Liga receberá valor astronômico em direitos de TV; veja quanto

É a primeira vez que o acordo supera o valor de 1 bilhão de euros por temporada

Foto-Joao-Pedro-Sabadini-2-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Sabadini
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/11/2025
14:48
Lamine Yamal e Courtois trocam farpas em Real Madrid x Barcelona, por La Liga (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
Lamine Yamal e Courtois trocam farpas em Real Madrid x Barcelona, por La Liga (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
A La Liga, responsável pelo gerenciamento do campeonato espanhol, arrecadará um valor bilionário com a comercialização dos direitos audiovisuais na Espanha no próximo ciclo (2027/28 até 2031/32). Na última sexta-feira (28), a liga anunciou a conclusão do processo de licitação, tendo a empresa de telecomunicações Telefónica e a plataforma de streaming DAZN como as vencedoras.

Somados, os direitos foram vendidos por um total de 6,135 bilhões de euros (aproximadamente 38 bilhões de reais, na cotação atual), um valor 9% maior em relação ao ciclo anterior. Só a primeira divisão da La Liga garantiu 5,25 bilhões de euros (cerca de 32,5 bilhões de reais) aos organizadores.

— No atual cenário doméstico e internacional complexo, garantir mais de 6,135 bilhões de euros em direitos domésticos, o equivalente a mais de 500 milhões de euros em relação ao ciclo anterior, é uma excelente notícia para a sustentabilidade financeira dos nossos clubes e para o futuro do futebol profissional espanhol — afirmou Javier Tebas, presidente da La Liga.

A dupla vencedora, Telefónica e DAZN, terá o direito de transmitir, cada uma, cinco partidas por rodada ao longo das cinco temporadas. O contrato também contempla o segmento HORECA (hotéis, restaurantes e cafés), os direitos da segunda divisão da La Liga, além da transmissão em sinal aberto e clipes de vídeo.

— Em um momento em que muitas ligas estão experimentando a queda nos valores de mídia, o crescimento contínuo da La Liga e os recordes históricos são especialmente significativos — finalizou Tebas.

Militão e Pedri disputando a bola em Barcelona x Real Madrid, por La Liga (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
Militão e Pedri disputando a bola em Barcelona x Real Madrid, por La Liga (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

