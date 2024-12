Sam Morsy, capitão do Ipswich Town, protagonizou uma grande polêmica na Premier League. O jogador se recusou a usar a braçadeira de capitão durante a campanha Rainbow Laces, que simboliza o apoio da liga à comunidade LGBTQ+.

continua após a publicidade

➡️ Dono do PSG nega interesse em Salah, do Liverpool

A decisão do atleta se deu por motivos religiosos, já que Morsy é muçulmano e optou por não querer se desfazer de suas crenças em prol da liga. Em comunicado, o clube recém-promovido à elite inglesa decretou apoio tanto ao meio-campista quanto à direção do Campeonato Inglês.

O Ipswich Town está comprometido em ser um clube inclusivo e que acolhe a todos. Apoiamos com orgulho a campanha Rainbow Laces da Premier League e apoiamos a comunidade LGBTQ+ na promoção de igualdade e aceitação. Ao mesmo tempo, respeitamos a decisão do nosso capitão Sam Morsy, que escolheu não usar a braçadeira de capitão arco-íris devido às suas crenças religiosas. Continuaremos a cultivar um ambiente onde todos são valorizados e respeitados, tanto dentro quanto fora do campo. Direção do Ipswich Town, em entrevista ao jornal "Mirror"

A campanha produzida pela Premier League teve início na rodada 13 e também continuará na jornada seguinte. Bandeiras de escanteio, flâmulas dos capitães e cadarços de chuteiras são alguns dos exemplos de medidas adotadas pela competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Rainbow Laces é um projeto anual - realizado desde 2013 - da direção do Campeonato Inglês em parceria com a LGBT+ Stonewall, instituição sem fins lucrativos que apoia a comunidade. A organização busca melhorar o ambiente esportivo diante das circunstâncias de preconceito diário sofrido por pessoas que fazem parte do grupo.

continua após a publicidade