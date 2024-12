Inteligência artificial projeta sorteio do Super Mundial de Clubes

A Fifa irá sortear, nesta quinta-feira (5), os oito grupos do Super Mundial de Clubes de 2025. Assim, as equipes conhecerão seus primeiros adversários para o torneio internacional, que acontecerá entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. O Lance! perguntou para a Meta AI, nova inteligência artificial do WhatsApp, qual a melhor projeção dos grupos a serem sorteados.

Clubes classificados ao Mundial de Clubes

Na competição, o Brasil conta com superioridade numérica em relação aos outros países, já que tem quatro clubes como representantes no torneio intercontinental. Para o sorteio do Mundial de Clubes, são cinco potes que separam os 32 times classificados.

Pote 1: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River Plate, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique

Pote 2: Chelsea, Porto, Benfica, Inter de Milão, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid e RB Salzburg

Pote 3: Botafogo, Boca Juniors, Ah-Ahly, Wydad Casablanca, Al-Hilal, Ulsan, Monterrey e León

Pote 4: Inter Miami, Seattle Souders, Urawa Red Diamonds, Al Ain, Esperance, Mamelodi Sundowns, Pachuca e Auckland City

Grupos ideias do Mundial de Clubes para IA

Grupo A

Manchester City (Inglaterra)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Al Hilal (Arábia Saudita)

Botafogo (Brasil)

Grupo B

Real Madrid (Espanha)

Juventus (Itália)

Boca Juniors (Argentina)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Grupo C

Bayern de Munique (Alemanha)

Atlético de Madrid (Espanha)

Wydad Casablanca (Marrocos)

Inter Miami (Estados Unidos)

Grupo D

PSG (França)

Benfica (Portugal)

Al Ahly (Egito)

Cidade de Auckland (Nova Zelândia)

Grupo E

Flamengo (Brasil)

Inter de Milão (Itália)

León (México)

Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

Grupo F

Palmeiras (Brasil)

Chelsea (Inglaterra)

Ulsan (Coreia do Sul)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Grupo G

River Plate (Argentina)

Porto (Portugal)

Monterrey (México)

Esperança (Tunísia)

Grupo H

Fluminense (Brasil)

RB Salzburg (Áustria)

Urawa Red Diamonds (Japão)

Pachuca (México)

Qual formato do Mundial de Clubes?

As 32 equipes serão divididas em oito grupos com quatro clubes em cada chave, como era o formato da Copa do Mundo até 2022. Os dois melhores times de cada chave avançam para as oitavas de final após os três jogos da fase de grupos.

A fase de mata-mata será disputada em confrontos únicos até que os dois finalistas se encontrem na decisão em busca do troféu. Não haverá disputa de 3º lugar no torneio, como havia no antigo formato do Mundial de Clubes.

