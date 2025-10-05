Bruno Guimarães faz gol de placa, e Newcastle bate Forest na Premier League; veja
Brasileiro marcou o gol e sofreu pênalti na vitória dos Magpies no Campeonato Inglês
Em golaço de fora da área, o meio-campista Bruno Guimarães liderou a vitória do Newcastle por 2 a 0 sobre o Nottingham Forest, neste domingo (5). A bola rolou às 10h (de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle (ING), pela sétima rodada da Premier League. Nick Woltemade marcou o outro tento dos Magpies, em pênalti sofrido pelo brasileiro.
Com o resultado, o Newcastle subiu para a 11ª colocação do Campeonato Inglês. A equipe treinada por Eddie Howe vivia momento difícil no campeonato, já que tinha apenas uma vitória em seis jogos e uma sequência de maus resultados em casa.
Do outro lado, a situação é pior. Perto da zona de rebaixamento, o Nottingham Forest chega para o confronto em uma crise profunda e sob imensa pressão e não vence desde a estreia contra o Brentford.
Como foi o jogo entre Newcastle e Forest?
O jogo começa com as duas equipes se estudando no meio-campo, buscando a posse de bola e espaços na defesa adversária em um ritmo inicial de troca de passes e poucas jogadas agudas. Aos poucos, a partida foi ganhando mais corpo e ambos buscando finalizações perigosas. Apesar do início mais amarrado, os primeiros 20 minutos foram de muita movimentação e trabalho para os goleiros.
Joelinton chegou a aparecer duas vezes com perigo, exigindo uma grande defesa e mandando outra finalização para fora. O jogo seguiu em um ritmo muito pegado e físico até o fim da primeira etapa, mas o placar seguiu em 0 a 0 com grandes atuações dos goleiros.
Na volta do intervalo, a insistência e o ritmo da partida finalmente renderam frutos no segundo tempo, tirando o placar do zero aos 13 minutos da etapa final. O Newcastle abriu o placar contra o Nottingham Forest em golaço de Bruno Guimarães. O brasileiro roubou de Gibbs-White, avançou após deixar com Burn e finalizou colocado de fora da área. Veja o gol abaixo:
O gol incendiou a partida e o Newcastle seguiu com grande poder ofensivo, chegando outras vezes no ataque com Tonali e Woltemade. Aos 36 minutos do segundo tempo, Bruno Guimarães, o grande destaque do duelo, sofreu o pênalti que o centroavante alemão converteu com categoria, ampliando a vantagem para 2 a 0. A partir daí, os Magpies apenas administraram o resultado e terminaram com os três pontos no St. James Park.
O que vem por aí?
Após os compromissos da Data Fifa, o Newcastle visita o Brighton pela oitava rodada da Premier League, no sábado, dia 18 de setembro, às 11h (de Brasília). O Nottingham Forest, por sua vez, recebe o Chelsea, no mesmo dia, às 8h30.
