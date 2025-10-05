menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Reforço do United, Matheus Cunha ainda não participou de gols na temporada

Brasileiro foi titular em cinco dos sete jogos que atuou, somando 442 minutos em campo

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 05/10/2025
13:09
Matheus Cunha reage durante jogo entre Manchester United e Fulham, pela Premier League
imagem cameraMatheus Cunha reage durante jogo entre Manchester United e Fulham, pela Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Contratado por 74 milhões de euros (R$ 470 milhões) como um dos principais nomes do Manchester United, o atacante Matheus Cunha ainda não participou de gols na temporada 2025/26. O brasileiro foi titular em cinco dos sete jogos que atuou, somando 442 minutos em campo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No último jogo, onde o United venceu o Sunderland por 2 a 0 pela Premier League, Cunha começou no banco e deu lugar a Mason Mount no time titular. O inglês foi responsável por um dos gols da equipe de Ruben Amorim, enquanto o brasileiro entrou aos 60 minutos, mas a vitória já havia sido selada na etapa inicial.

continua após a publicidade

Matheus Cunha foi o primeiro reforço de peso do Manchester United. Além dele, o clube inglês fez outras duas movimentações de peso com Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko. Contudo, o único que ainda não mostrou o potencial máximo na temporada foi o atacante brasileiro.

Ele acertou com os Red Devils após temporada iluminada com a camisa do Wolverhampton. O time, sob o comando de Gary O'Neil, teve um começo ruim de Premier League e estava na briga contra o rebaixamento. Entretanto, a chegada do português Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, elevou o patamar do elenco e do brasileiro.

continua após a publicidade
Matheus Cunha - Manchester United
Matheus Cunha em ação pelo Manchester United (Foto: Oli Scarff/AFP)

Próximos passos do Manchester United

Em momento de instabilidade sob o comando de Ruben Amorim, a equipe inglesa voltou a vencer em Old Trafford e subiu para a oitava colocação da Premier League, com 10 pontos e três vitórias em sete jogos na competição.

Na próxima rodada, após a Data Fifa, o United terá vida difícil ao encarar o clássico contra o Liverpool, líder e atual campeão da Premier League. A partida acontece em Anfield, no dia 19 de outubro, às 12h30 (de Brasília).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias