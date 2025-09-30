menu hamburguer
Monaco e Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League

Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga

Fontvieille (MON)
Dia 30/09/2025
15:41
Monaco x Manchester City: segunda rodada da fase de liga da Champions League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraMonaco x Manchester City: segunda rodada da fase de liga da Champions League (Foto: Arte/Lance!)
Monaco e Manchester City terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Louis II, em Fontvieille (MON). O jogo terá transmissão do Space e da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Monaco 🔴⚪

Na quarta colocação da Ligue 1, o Monaco vem de derrota por 3 a 1 para o Lorient e tenta limpar a imagem na Champions após a derrota por 4 a 1 para o Club Brugge.

Manchester City 🔵⚪

O Manchester City, por outro lado, venceu na primeira partida contra o Napoli, que marcou o reencontro de De Bruyne com a torcida no Etihad Stadium. A equipe de Pep Guardiola busca manter a boa série de resultados recentes na Premier League e Copa da Liga.

Ficha do jogo

Monaco escudo
MON
Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
2ª rodada
Champions League
Data e Hora
Quarta-feira, 1° de outubro, às 16h (de Brasília)
Local
Estádio Louis II, em Fontvieille (MON)
Árbitro
Jesús Gil Manzano (Espanha)
Assistentes
Ángel Nevado (Espanha), Guadalupe Porras Ayuso (Espanha) e José Luis Munuera (Espanha)
Var
César Soto Grado (Espanha) e Alejandro José Hernández (Espanha)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Monaco (Técnico: Adi Hütter)
Kohn; Vanderson, Eric Dier, Kehrer e Caio Henrique; Akliouche, Coulibaly, Teze e Fati; Balogun e Biereth.

❌ Desfalques: Hradecky, Camara, Golovin, Mawissa e Zakaria.
Dúvidas: Paul Pogba.

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Reijnders e Bernardo Silva; Oscar Bobb, Haaland e Doku.

❌ Desfalques: Khusanov, Aït-Nouri e Marmoush.
Dúvidas: Rodri e Cherki.

Manchester City comemora gol sobre Napoli, pela Champions League (Foto: Darren Staples / AFP)
Manchester City comemora gol sobre Napoli, pela Champions League (Foto: Darren Staples / AFP)

