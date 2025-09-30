Monaco e Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga
Monaco e Manchester City terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Louis II, em Fontvieille (MON). O jogo terá transmissão do Space e da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Monaco 🔴⚪
Na quarta colocação da Ligue 1, o Monaco vem de derrota por 3 a 1 para o Lorient e tenta limpar a imagem na Champions após a derrota por 4 a 1 para o Club Brugge.
Manchester City 🔵⚪
O Manchester City, por outro lado, venceu na primeira partida contra o Napoli, que marcou o reencontro de De Bruyne com a torcida no Etihad Stadium. A equipe de Pep Guardiola busca manter a boa série de resultados recentes na Premier League e Copa da Liga.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Monaco e Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Monaco 🆚 Manchester City
2ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 1° de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Louis II, em Fontvieille (MON)
👁️ Onde assistir: Space e HBO Max
🕴️Arbitragem: Jesús Gil Manzano (Espanha)
🚩 Assistentes: Ángel Nevado (Espanha), Guadalupe Porras Ayuso (Espanha) e José Luis Munuera (Espanha)
📺 VAR: César Soto Grado (Espanha) e Alejandro José Hernández (Espanha)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Monaco (Técnico: Adi Hütter)
Kohn; Vanderson, Eric Dier, Kehrer e Caio Henrique; Akliouche, Coulibaly, Teze e Fati; Balogun e Biereth.
❌ Desfalques: Hradecky, Camara, Golovin, Mawissa e Zakaria.
❓ Dúvidas: Paul Pogba.
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Reijnders e Bernardo Silva; Oscar Bobb, Haaland e Doku.
❌ Desfalques: Khusanov, Aït-Nouri e Marmoush.
❓ Dúvidas: Rodri e Cherki.
