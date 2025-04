Maior campeão da Champions League, o Real Madrid se prepara para mais um desafio na busca por mais um título na competição. Nesta terça-feira (8), os Merengues entram em campo para um jogo difícil, fora de casa, contra o Arsenal, pela ida das quartas de final. Apesar do histórico favorável no torneio, os torcedores não se encontram contentes às vésperas do duelo.

Isso porque a provável escalação do Real Madrid indica Lucas Vázquez e David Alaba como titulares nas laterais. O intuito principal de Carlo Ancelotti é apostar na experiência dos jogadores em questão, já que outros nomes, como Fran García, possuem pouca rodagem em jogos grandes como o de logo mais.

Outro fato que fez com que Ancelotti optasse pela dupla são as lesões. Hoje, no plantel, os Blancos não poderão contar com nomes como Ferland Mendy, Daniel Carvajal e Éder Militão, que seguem se recuperando de lesão.

A decisão de Ancelotti pode mudar até a divulgação oficial da escalação, porém, o padrão com Alaba e Vázquez pelos lados foi visto nos últimos treinamentos do Real Madrid. A torcida, porém, parece não gostar da aposta do treinador.

A falta de confiança dos torcedores do Real Madrid se dá justamente pela idade mais avançada da dupla. Enquanto Alaba tem 32 anos, Vázquez tem 33. Eles terão pela frente um confronto individual contra Bukayo Saka e Gabriel Martinelli, que possuem 23 anos de idade cada.

Veja a reação de torcedores do Real Madrid com a escolha de Ancelotti:

Apesar de estarem longe de seu auge físico, Alaba e Vázquez, são, acima de tudo, vitoriosos e experientes em jogos grandes. Pelo Real Madrid, a dupla já foi campeã várias vezes, com destaque para as duas conquistas de Champions League em 2022 e 2024.

Real Madrid e Arsenal entram e campo às 16h00 (de Brasília) nesta terça-feira (8), pela ida das quartas de final da Champions. Mesmo com campanha superior na fase de liga, os Gunners farão o primeiro jogo em casa, no Emirates Stadium. Já o Real decide em casa, no Bernabéu, na próxima quarta-feira (16).