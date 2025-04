Caso Paquetá: audiência do jogador por manipulação de apostas tem atualização

A audiência que investiga o envolvimento de Lucas Paquetá em um esquema de manipulação de apostas teve uma atualização nesta terça-feira (8). A justiça inglesa optou por adiar o julgamento, que só deve ser concluído a partir de maio.

Relembre o caso

O meio-campista do West Ham e da Seleção Brasileira foi acusado pela FA (Federação Inglesa de Futebol) em maio de 2024, sob a alegação de ter forçado cartões amarelos em quatro partidas da Premier League para beneficiar apostas feitas por ele ou pessoas próximas.

O julgamento começou no mês passado e tinha previsão inicial de término para o início de abril. No entanto, segundo fontes ouvidas pelo jornal "The Athletic", sob condição de anonimato, o processo seguirá em curso e ainda não tem data exata para ser finalizado.

A acusação se baseia em quatro advertências recebidas por Paquetá em jogos contra Leicester City (12 de novembro de 2022), Aston Villa (12 de março de 2023), Leeds United (21 de maio de 2023) e Bournemouth (12 de agosto de 2023). De acordo com a FA, o jogador teria “buscado influenciar diretamente esses jogos ao tentar receber cartões do árbitro com o objetivo indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com isso”. Paquetá nega qualquer irregularidade.

Para fortalecer sua defesa, o ex-técnico do West Ham, David Moyes, aceitou testemunhar a favor do jogador. A participação do escocês foi solicitada pela equipe jurídica do brasileiro, que tem 27 anos.

Além da investigação da FA, Paquetá também aparece em outro desdobramento do caso. Conforme revelado em fevereiro pelo "The Athletic", uma comissão parlamentar no Brasil recomendou a abertura de processo criminal contra Bruno Tolentino, tio do jogador, por suposta manipulação de resultado com fins lucrativos. Convocado para prestar esclarecimentos, Tolentino preferiu ficar em silêncio durante a audiência.