De maneira indiscutível, Cristiano Ronaldo se colocou como um dos grandes ídolos da história do Real Madrid na última década. Os números, as estatísticas e os recordes alcançados entre 2009 e 2018 o colocaram em um patamar de intocável na discussão. Mas e se o astro estivesse disposto a colocar toda a relação a perder?

Nos últimos dias, muito se falou sobre uma possível venda do Valencia, clube da Espanha. O atual dono, Peter Lim, está disposto a passar o clube à frente, diante de polêmicos anos recentes, com protestos e reclamações dos torcedores. Compradores estão manifestando interesse, e nas redes sociais, foi levantada a possibilidade de Cristiano adquirir as ações.

Ronaldo, com os aportes financeiros do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita - já que, atualmente, defende o Al-Nassr -, pode investir em um possível movimento. O português é amigo de Lim, e inclusive, se encontraram em reuniões de negócios e jantares particulares nos últimos meses.

Até o momento, segundo o "Marca", nenhuma conversa entre os dois tratou sobre adquirir o Valencia. Porém, o camisa 7 já admitiu publicamente que sua admiração pelo mercado fora das quatro linhas cresceu nos últimos anos.

- Eu não sou técnico, nunca vou ser. Presidente de clube, provavelmente, também não. Mas dono de clube, talvez. Vamos ver o momento, a oportunidade - admitiu o astro, no fim de 2024.

Cristiano Ronaldo pode se tornar rival do Real Madrid em possibilidades, hoje remotas, de comprar o Valencia (Foto: Reprodução/Instagram)

💰 Cristiano Ronaldo viraria rival do Real?

Nos últimos anos, a animosidade entre Real Madrid e Valencia aumentou, o que tornaria Cristiano Ronaldo um rival de seu antigo clube. O caso de rivalidade chegou ao pico em 2023, quando o brasileiro Vini Jr foi hostilizado pelo estádio Mestalla, no incidente de racismo mais polêmico entre os vários que se sucederam na Espanha.

Na ocasião, Vinícius identificou torcedores que o chamavam de "mono" ("macaco" em espanhol) e apontou a Ricardo de Burgos Bengoetxea. O árbitro sinalizou aos auxiliares, e o protocolo de racismo foi ativado no som do estádio, em paralisação que durou quase dez minutos. No fim da partida, uma nova confusão entre jogadores foi iniciada, e Vini foi expulso, para celebração e mais abominação por parte dos aficionados no local.