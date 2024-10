Real Madrid mira lateral de gigante europeu para substituir Carvajal

Carlo Ancelotti em Real Madrid x Alavés por La Liga (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 10:30 • Madri (ESP)

O Real Madrid não vai mais contar com o lateral-direito Daniel Carvajal no restante da temporada, devido a um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho. Por conta disso, o jornal espanhol "Marca" divulgou que os Merengues avançam em um sonho antigo para substituir o defensor: Trent Alexander-Arnold, do Liverpool.

➡️ Mbappé não é convocado e enfrenta críticas na França; entenda

O diário informou que o Real Madrid tinha a intenção de esperar o contrato a estrela do Liverpool se encerrar para trazê-lo de forma gratuita, no entanto, por conta da lesão, o clube espanhol tem o desejo de contar com o inglês já na próxima janela de transferências, que se abre em janeiro de 2025.

Visto que o técnico Carlo Ancelotti tem apenas Lucas Vázquez como opção para a posição, os Blancos correm atrás para contratar Alexander-Arnold. Além de preenche todos os requisitos que a equipe procura, o contrato do inglês se encerra em junho de 2025, e ele não tem interesse em renovar.

Além de tudo, a amizade de Alexander-Arnold e Jude Bellingham, companheiros de seleção inglesa, pode ser um fator que influencie na transferência.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Alexander-Arnold é uma das estrelas do elenco do Liverpool (Foto: DARREN STAPLES / AFP)

No último domingo (6), o Real Madrid informou que Carvajal passou por exames que diagnosticaram a lesão no ligamento do jogador. O lance que originou a lesão aconteceu já nos acréscimos do segundo tempo do confronto com o Villarreal, por La Liga. Em dividida com Yeremy Pino, o lateral tentou dar um chutão e ficou com o joelho preso entre as pernas do oponente. Ao cair no chão, gritou por conta da dor e deixou o Santiago Bernabéu chorando.

Apesar da contusão de seu capitão, o Real Madrid superou o adversário por por 2 a 0, com um gol de Valverde e um gol de Vinícius Jr. Com o triunfo, os Merengues empataram em pontos com o líder Barcelona - 21 a 21 -, mas os catalães ainda disputarão seu jogo equivalente pela nona rodada do Espanhol, neste domingo (5), às 11h15 (de Brasília), contra o Alavés.