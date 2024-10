Vitor Roque vira alvo de críticas de jornal espanhol: ‘Dá razão ao Barcelona’

Vitor Roque, em ação pelo Betis (Foto: Divulgação / Real Betis)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 08:46 • Sevilla (ESP)

Em seu primeiro clássico contra o Sevilla, Vitor Roque foi alvo de críticas de jornal espanhol e enfrenta dificuldades no Real Betis. Com apenas um gol marcado em sete jogos, o jogador foi pauta do jornal "As", que destacou sua participação na derrota de 1 a 0 no Dérbi de Andaluzia deste domingo (6).

Após passagem apagada pelo Barcelona, o atacante ex-Athletico acertou o empréstimo até junho de 2025, com opção de extensão por mais um ano. Aos 19 anos, o brasileiro foi titular em quatro dos sete jogos que fez pelo Betis, mas só balançou as redes quando saiu do banco, na vitória contra o Leganés.

- Por enquanto o seu desempenho dá razão ao Barcelona. O jogador não aproveitou as duas oportunidades claras que teve no clássico, e o Betis espera uma versão mais eficiente do camisa 9 que Hansi Flick descartou - escreveu o diário espanhol sobre Vitor Roque.

O experiente técnico Manuel Pellegrini também comentou as chances desperdiçadas por Vitor Roque após a partida. Ele afirmou que são os tipos de lance que "você tem que marcar" em um clássico tão equilibrado.

No clássico, Vitor Roque foi titular e jogou por 64 minutos, mas não impediu a derrota do Real Bétis para o Sevilla por 1 a 0, no Ramón Sánchez Pizjuán. Por conta do mau momento na Espanha, a imprensa local questionou seu futuro no futebol europeu.