Manchester City avança pela contratação de Reijnders, do Milan

Meia destaque do Milan na temporada, Tijjani Reijnders, de 26 anos, está na mira do Manchester City para a próxima temporada. A equipe de Pep Guardiola já fez contatos e iniciou as negociações pelo holandês. As tratativas, porém, ainda estão em estágio inicial, sem proposta formalizada pelo clube inglês até aqui.

Mesmo com a janela de transferências fechada, o Manchester City já poderia ter acertado os valores contratuais de Reijnders, no entanto, respeitou a final da Copa da Itália, que acontece nesta quarta-feira (14), por entender que é o foco do jogador no momento. As conversas seguirão e, segundo o jornalista David Ornstein, há otimismo para que um acordo seja encontrado.

Contratado pelo Milan em 2023, Reijnders soma 101 partidas pelo clube, sendo 51 na atual temporada, em que contribuiu com 15 gols e cinco assistências. Ele é um dos principais jogadores do elenco, tendo sido peça fundamental para o título da Supercopa da Itália, em janeiro, e na caminhada até a final da Copa da Itália, que acontece nesta quarta. Seu bom desempenho lhe rendeu uma renovação até 2030.

Com Kevin De Bruyne de saída, e Bernardo Silva como outra potencial baixa, o Manchester City estuda o mercado para reforçar o meio-campo em 2025/26. Além de Reijnders, os ingleses também monitoram a situação de Florian Wirtz e Morgan Gibbs-White.

Kyle Walker é deixado de lado no Milan e deve voltar ao City

Além de Reijnders, outro negócio envolve Milan e Manchester City, sendo ele sobre o lateral Kyle Walker. Emprestado ao clube italiano em janeiro, o jogador não conseguiu se adaptar, perdeu espaço, e não deve ter sua opção de compra exercida, voltando assim, para o City ao fim da temporada.

