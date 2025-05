O Southampton, lanterna do Campeonato Inglês com apenas 12 pontos, conseguiu um grande resultado contra o Manchester City, terceiro colocado da competição, neste sábado (10). A partida terminou empatada em 0 a 0 e a web foi à loucura com a atuação de um ex-jogador do São Paulo.

continua após a publicidade

Haaland? Kevin de Bruyne? O destaque da partida entre Manchester City x Southampton foi o lateral-esquerdo Welington, que defende o lanterna do Campeonato inglês. Ele teve papel fundamental na marcação de Phil Foden, que não conseguiu ser efetivo no jogo.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Welington atuou por 87 minutos e recuperou sete bolas, sendo o atleta com melhores números nesse quesito. Além disso, ele não sofreu dribles e nem cometeu faltas. Os números são disponibilizados pela plataforma Sofascore.

continua após a publicidade

➡️Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Após a partida, a internet começou a reagir pela grande atuação do lateral brasileiro. Veja os comentários abaixo.

Veja reação da web com atuação de Wellington, ex-jogador do São Paulo, contra o Manchester City

Welington, ex-São Paulo, pelo Southampton

O lateral-esquerdo Welington, de 24 anos, chegou ao Southampton, da Inglaterra, em janeiro de 2025. Ele tinha contrato com o São Paulo até dezembro de 2024 e preferiu não renovar, apesar do interesse do Tricolor Paulista.

Foto: Rubens Chiri Pinto/Saopaulofc.net

➡️Vai ter gol do Pedro? IA crava resultado de Flamengo x Bahia

Por isso, ele chegou no clube da Premier League sem custos de transferências. Até aqui, o lateral disputou 11 partidas, sendo uma pela equipe sub-21. Apesar de ser um jogador conhecido por sua ofensividade, Welington ainda não participou de gols no Velho Continente.

continua após a publicidade

A fase do Southampton não ajuda. O clube foi rebaixado com muitas rodadas de antecedência com a pior campanha do campeonato. Depois do empate contra o Manchester City, eles somam apenas 12 pontos na tabela.