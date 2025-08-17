Estêvão joga? Veja a escalação do Chelsea na estreia da Premier League
Blues encaram o Crystal Palace, em Stamford Bridge
Chelsea e Crystal Palace se enfrentam neste domingo (17), às 10h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), em jogo válido pela primeira rodada da Premier League. Com diversos brasileiros no time, Enzo Maresca confirmou a titularidade apenas de João Pedro, um dos artilheiros dos Blues desde que chegou ao clube, em julho. O meia Andrey Santos e o atacante Estêvão estarão no banco de reservas.
Veja a escalação do Chelsea contra o Crystal Palace pela Premier League
Como chegam os times para a partida?
Os Blues chegam com muita moral para o confronto. Apesar de um 2024/25 oscilante, a equipe ergueu o troféu da Conference League, garantiu vaga na Champions, e de quebra, conquistou o Mundial de Clubes entre junho e julho. O bom desempenho recente deve impulsionar a estreia da equipe de Enzo Maresca diante dos Eagles.
Porém, o confronto de londrinos também tem as Águias em um momento histórico. O time de Oliver Glasner, na última jornada, conquistou a FA Cup, e abriu a temporada com o título da Supercopa da Inglaterra, conquistado no último domingo sobre o Liverpool de Arne Slot. Nomes como Eze, Mateta e o goleiro Dean Henderson devem continuar sendo os pilares do elenco para 2025/26.
Tudo sobre o jogo entre Chelsea e Crystal Palace (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea x Crystal Palace
1ª rodada - Premier League
📆 Data e horário: domingo, 17 de agosto de 2025, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️ Arbitragem: Darren England (árbitro); Ian Hussin e Akil Howson (auxiliares); Michael Salisbury (quarto árbitro)
📺 VAR: James Bell e Adam Nunn
⚽ ESCALAÇÕES
🔵🔵 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Robert Sánchez; Reece James, Josh Acheampong, Trevoh Chalobah e Marc Cucurella; Enzo Fernández e Moisés Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer e Jamie Gittens; João Pedro
❌ Desfalques: Levi Colwill, Roméo Lavia, Benoit Badiashile e Tosin Adarabioyo (lesionados); Nicolas Jackson (suspenso)
🔵🔴 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix e Marc Guéhi; Daniel Muñoz, Adam Wharton, Will Hughes e Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Jean-Philippe Mateta e Eberechi Eze
❌ Desfalques: Daichi Kamada, Eddie Nketiah, Cheick Doucouré e Chadi Riad (lesionados)
