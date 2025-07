De Bruyne tem queda drástica de salário no Napoli; veja valores

Kevin De Bruyne ainda nem estreou pelo Napoli, mas já começou a viver situações inusitadas no novo clube. No primeiro treino com o elenco, o belga recebeu uma camisa com o número 10 — eternizado por Diego Maradona e aposentado desde 2020. O gesto, claro, foi apenas simbólico: o Napoli confirmou que a numeração seguirá fora de uso em homenagem ao ídolo.



Se a camisa 10 está fora de cogitação, o mesmo não se pode dizer de uma outra mudança simbólica e bem mais significativa: o salário. Após quase uma década como um dos atletas mais bem pagos da Premier League, De Bruyne aceitou uma redução drástica nos vencimentos para atuar na Itália.

📉 Salário despenca no Napoli

No Manchester City, o meio-campista chegou a receber impressionantes € 24,1 milhões por temporada. No Napoli, seu novo salário será de € 11,1 milhões/ano — uma queda de mais de 50% no rendimento bruto. Em reais, considerando a cotação atual, o valor anual gira em torno de R$ 71,8 milhões (R$ 6 milhões por mês).

Veja a evolução salarial do belga nos últimos contratos:

💰 Manchester City (2015-2018): € 9 milhões/ano 💰 Manchester City (2018-2020): € 21,1 milhões/ano 💰 Manchester City (2020-2024): € 24,1 milhões/ano 💰 Napoli (2025-2027): € 11,1 milhões/ano

🧭 Novo capítulo na carreira

Aos 33 anos, De Bruyne chega ao Napoli sem custos de transferência, após o fim de seu contrato com o Manchester City. Pela equipe inglesa, foram 422 jogos, 108 gols, 168 assistências e 14 títulos nacionais, além de uma Champions League e um Mundial de Clubes.

A contratação foi recebida com festa em Nápoles, onde centenas de torcedores esperaram o craque no aeroporto. De Bruyne assinou por duas temporadas e é a principal aposta do clube para voltar a brigar na Champions e defender o título italiano conquistado em 2023.

