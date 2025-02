O ponta Angel Di María se lamentou após sofrer a quarta lesão na temporada 2024/25. O jogador do Benfica deixou a partida contra o Monaco, em jogo válido pela Champions League, na última quarta-feira (12), após se queixar de dores na parte anterior da coxa esquerda aos 84 minutos.

O Benfica venceu a partida por 1 a 0 com gol de Vangelis Pavlidis e, na próxima semana, recebe o clube francês no Estádio da Luz para o jogo de volta, valendo vaga nas oitavas de final da competição.

Por meio de suas redes sociais, Di María parabenizou seus companheiros pela vitória, mas lamentou mais uma lesão na temporada, todas por razões musculares.

- Feliz pela vitória. Parabéns à equipe por esses primeiros 90 minutos, nos quais deixamos tudo em campo para conseguir um bom resultado. Faltam 90 minutos para chegar a esse objetivo (vaga nas oitavas) que tanto queremos. (A lesão) é mais um revés na minha vida, mais uma pedra no meio da minha carreira. É hora de olhar para frente, ser forte e, com certeza, tudo vai ser mais fácil. Fácil porque tenho três mulheres maravilhosas, com uma energia positiva incrível, que jamais vão me deixar cair. Vamos com tudo para voltar mais forte. Vamos, Benfica - escreveu o craque.

Na atual temporada, o argentino tem oito gols marcados e cinco assistências em todas as competições que disputou pelo clube português. Ele é o principal assistente da equipe ao lado do grego Pavlidis e do turco Kerem Aktürkoğlu.

Lesão afasta Di María por muito tempo?

A lesão na coxa sofrida na última partida é a quarta lesão muscular que o argentino sofre nesta temporada. Ao todo, ficou 22 dias ausente e perdeu três partidas. O Benfica ainda não divulgou quanto tempo o argentino ficará ausente desta vez.