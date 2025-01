O atacante Arthur Cabral virou alvo de um clube da MLS nesta janela. Atualmente no Benfica, o Atlanta United fez uma oferta astronômica ao clube português pelo brasileiro, que pode se tornar a contratação mais cara da história da liga.

De acordo com o portal "Givemesports", a equipe norte-americana ofereceu 17 milhões de euros (cerca de R$ 104 milhões) pelo jogador. O valor agradou os dirigentes do Benfica, que estão dispostos a liberar o brasileiro.

No entanto, Arthur Cabral não se mostrou satisfeito com a possibilidade de se transferir para a MLS, segundo o jornal "Record". Desta forma, a negociação pode ser dificultada. Além disso, o brasileiro aguarda novas ofertas do futebol europeu.

O clube da MLS tem apenas um brasileiro na equipe: o atacante Nick Firmino. No entanto, diferentemente de Arthur Cabral, o jogador não teve experiência no futebol brasileiro.

Comandado pelo técnico Rob Valentino, o Atlanta United fará sua estreia na MLS em casa, contra o CF Montréal, no dia 22 de fevereiro. A equipe tem amistoso marcado contra o Orlando City, fora de casa, no dia 5 de fevereiro.

Carreira de Arthur Cabral

Nascido em Campina Grande, Arthur Cabral começou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Ceará. Em 2015, fez sua estreia no profissional do clube, porém só atuou em uma partida ao entrar no segundo tempo contra o Tupi, em partida válida pela Copa do Brasil.

Nos acréscimos da partida, o atacante marcou o gol da vitória e, consequentemente, classificou o clube à fase seguinte do torneio nacional. Em 2017, voltou a atuar pelo time principal em 22 partidas com cinco gols. No entanto, foi apenas em 2018 que o atacante estourou e ganhou visibilidade no cenário nacional.

Com 55 jogos e 24 gols marcados, Arthur Cabral foi indicado à seleção do Campeonato Cearense, foi o artilheiro da Copa do Nordeste com 5 gols e foi um dos destaques da reação do Ceará no Campeonato Brasileiro com o técnico Lisca, quando o time saiu da 10ª rodada na última colocação com apenas 3 pontos e terminou a competição na 15ª posição com 44 pontos.

Com as atuações e o bom desempenho, o jogador foi negociado ao Palmeiras para a temporada de 2019. O Alviverde anunciou a contratação do centroavante por cinco anos, por um valor de R$ 5,5 milhões por 50% dos direitos do atleta.

No meio da temporada, entretanto, foi emprestado ao Basel, onde ficou até 2020 por empréstimo e, após ser comprado, despediu-se do clube suíço em 2021, quando rumou à Fiorentina. No time italiano, jogou 64 partidas, com 19 gols e quatro assistências até se transferir ao Benfica, no início da temporada 2023-24.

No Benfica desde 10 de agosto de 2023, Arthur Cabral chegou após compra por 20 milhões de euros (R$ 107 milhões). Embora tenha boas atuações, ainda não levantou troféus com a equipe portuguesa.