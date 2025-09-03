menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Salah se irrita com torcedor do Liverpool e surpreende com atitude

Salah critica comparação entre ex-companheiros e novos reforços

Salah comemora gol pelo Liverpool contra o Girona (Foto: Josep Lago/AFP)
imagem cameraSalah comemora gol pelo Liverpool contra o Girona (Foto: Josep Lago/AFP)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/09/2025
12:32
  • Matéria
  • Mais Notícias

Mohamed Salah, atacante do Liverpool, contestou uma publicação feita por um perfil de torcedores na rede social "X". O jogador se manifestou contra uma montagem que comparava seus ex-companheiros Darwin Nunes e Luis Díaz com os novos contratados Isak e Wirtz. A legenda do post afirmava que a mudança foi "um dos maiores upgrades na história do futebol".

continua após a publicidade

Em sua resposta à publicação, Salah escreveu: "Que tal comemorarmos as grandes contratações sem desrespeitar os campeões da Premier League?". O atacante fez questão de lembrar a contribuição dos jogadores que participaram da conquista do título inglês na temporada passada.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Salah ganha novos companheiros no Liverpool

O Liverpool vendeu Darwin Núñez ao Al Hilal por 53 milhões de euros e negociou Luis Díaz com o Bayern de Munique por 70 milhões de euros. Para reforçar o elenco, o Liverpool investiu 125 milhões de euros na contratação do meia alemão Florian Wirtz, que atuava pelo Bayer Leverkusen, e pagou 145 milhões de euros para contratar o atacante Alexander Isak, que defendia o Newcastle.

Liverpool em ação contra o Newcastle (Foto: ANDY BUCHANAN/AFP)

O Liverpool só volta a campo após a Data Fifa. A equipe enfrenta o Burnley fora de casa no dia 14 de setembro, às 10h (horário de Brasília), pela Premier League. Depois, recebe o Atlético de Madrid no dia 17, às 16h, pela Champions League, e joga contra o Everton em casa no dia 20, às 8h30, novamente pelo campeonato inglês.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias