Salah se irrita com torcedor do Liverpool e surpreende com atitude

Mohamed Salah, atacante do Liverpool, contestou uma publicação feita por um perfil de torcedores na rede social "X". O jogador se manifestou contra uma montagem que comparava seus ex-companheiros Darwin Nunes e Luis Díaz com os novos contratados Isak e Wirtz. A legenda do post afirmava que a mudança foi "um dos maiores upgrades na história do futebol".
Em sua resposta à publicação, Salah escreveu: "Que tal comemorarmos as grandes contratações sem desrespeitar os campeões da Premier League?". O atacante fez questão de lembrar a contribuição dos jogadores que participaram da conquista do título inglês na temporada passada.
Salah ganha novos companheiros no Liverpool
O Liverpool vendeu Darwin Núñez ao Al Hilal por 53 milhões de euros e negociou Luis Díaz com o Bayern de Munique por 70 milhões de euros. Para reforçar o elenco, o Liverpool investiu 125 milhões de euros na contratação do meia alemão Florian Wirtz, que atuava pelo Bayer Leverkusen, e pagou 145 milhões de euros para contratar o atacante Alexander Isak, que defendia o Newcastle.
O Liverpool só volta a campo após a Data Fifa. A equipe enfrenta o Burnley fora de casa no dia 14 de setembro, às 10h (horário de Brasília), pela Premier League. Depois, recebe o Atlético de Madrid no dia 17, às 16h, pela Champions League, e joga contra o Everton em casa no dia 20, às 8h30, novamente pelo campeonato inglês.
