Jornalista justifica investimento exorbitante de Liverpool em Isak: ‘É preciso entender’

Após longa novela, o Liverpool chegou a um acordo com o Newcastle pela contratação do atacante Isak, de 25 anos. O atual campeão da Premier League desembolsou 125 milhões de libras (aproximadamente R$ 922,3 milhões) pelo sueco, que se tornou a terceira maior contratação na história do futebol. O novo vínculo é válido até 2031.

continua após a publicidade

➡️Isak no Liverpool: do início precoce ao valor histórico

No entanto, o valor fora da realidade, até mesmo em comparação com outras ligas europeias, gerou grandes repercussões nas redes sociais. No ponto de vista do jornalista Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT Sports, para analisar essa situação é preciso entender que a Premier League nunca esteve tão valorizada.

Ele destacou que o valor de 494 milhões de libras (cerca de R$ 3 bilhões de reais), investidos em contratações pelos Reds, é superior a 85% do investimento de todos os times da Bundesliga, 65% maior que o investimento de todos os times de LaLiga e 200% do que todos os clubes portugueses investiram nesta janela de transferências.

continua após a publicidade

Vitor Sérgio justificou que quando tem muito dinheiro circulando numa mesma liga, os valores das transferências aumentam. Segundo o jornalista, o fato de Isak valer 150 milhões de euros é o que o mercado da Premier League está ditando hoje. Confira.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola com jogadores fora das 4 linhas

Confira os investimentos do Liverpool nesta janela

O Liverpool foi o clube que mais gastou na Inglaterra, com oito contratações. Ao todo, os Red Devils desembolsaram 484 milhões de euros. Os reforços vieram para suprir as perdas de Diogo Jota, que faleceu em julho, Trent Alexander-Arnold, negociado com o Real Madrid e Luis Díaz, que acertou ida ao Bayern de Munique.

continua após a publicidade

O valor é uma das marcas mais simbólicas para o clube inglês, não só porque nunca haviam gasto tanto, mas também por terem fechado as três contratações mais caras de toda a sua história em uma só janela. Veja ranking:

Alexander Isak (do Newcastle para o Liverpool) - €150 milhões Florian Wirtz (do Bayer Leverkusen para o Liverpool) - €125 milhões Hugo Ekitiké (do Eintracht Frankfurt para o Liverpool) - €95 milhões