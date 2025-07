Imprensa espanhola detona Vini Jr após vexame: ‘Está pedindo um banco’

O Real Madrid está eliminado do Mundial de Clubes após perder por 4 a 0 para o PSG na semifinal da competição. Sob o comando de Xabi Alonso, Vini Jr não fez uma competição como se esperava, e a imprensa espanhola detonou a atuação do brasileiro nesta quarta-feira (9) na partida decisiva: "Ele precisa começar no banco".

— Muito, muito longe de si mesmo. Desconectado do jogo. Tentou fazer alguma jogada esporádica, sem precisão. Se havia algo que caracterizava Vini, era sua insistência — a capacidade de repetir esforços, de tentar, independentemente do acerto. E contra o PSG, ele não teve nem uma coisa nem outra. Atuação muito fraca no Mundial. O dia contra o Salzburg foi um oásis. O resto, um deserto — disse o As, da Espanha.

Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra o PSG (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

— Muito pouco. Um ou outro lampejo sem perigo real, e só. Correu bastante, mas sem ameaçar, e cometeu muitos erros. Cruzou uma bola venenosa na área que quase encontrou Gonzalo. Um domínio ruim permitiu que perdesse a bola num lance cara a cara com Donnarumma. Está pedindo um banco, e Xabi entendeu isso ao sacá-lo já na primeira leva de substituições, aos 64 minutos. E não é só questão de sair do time titular — ele precisa começar no banco. Irreconhecível há meses. Acumula passes errados, decisões ruins, perdas de posse — disse o Marca, da Espanha.

Como foi a partida entre PSG e Real Madrid?

O PSG goleou o Real Madrid por 4 a 0 e conquistou classificação à final do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (9), no MetLife Stadium. No início da partida, os franceses aproveitaram dois vacilos da defesa da equipe de Xabi Alonso e balançaram as redes cedo com Fabian Ruiz e Dembélé. Ainda na etapa inicial, o meia espanhol ampliou o marcador. No segundo tempo, Gonçalo Ramos deu números finais ao duelo com um gol aos 42 minutos do segundo tempo.

