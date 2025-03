Presente no Parc de Princes para o clássico entre PSG e Olympique Marseille, Véronique Rabiot, mãe de Adrien Rabiot, veio a público fazer fortes críticas. De acordo com ela, os ultras do Paris Saint-Germain serão alvo de um processo em virtude de insultos e faixas exibidas durante o clássico.

Ao "L'Équipe", Véronique se mostrou contundente ao enfrentar Nasser Al Khelaïfi, presidente do PSG. Ela foi chamada de "p***" pela torcida rival. Seu filho atuou pela equipe da capital francesa nas categorias de base e profissional.

— Os que estão no poder deveriam ter reagido. Eles fazem grandes discursos, mas na realidade, quando há problemas, ninguém reage. É isso que me incomoda, é por isso que eu reajo. Não me vejo como uma vítima. Só quero que as pessoas se levantem, se rebelem, se movam. É um mundo de negócios, de dinheiro, ninguém quer tomar partido. Todo mundo tem medo do PSG, essa é a verdade — iniciou.

— O que eu realmente acredito é que todos foram avisados ​​de que a partida seria interrompida. Não acho que o árbitro tenha feito seu trabalho. Também sei que você não quer interromper esse tipo de partida; há muito em jogo — acrescentou.

As ofensas por parte da torcida do PSG à mãe de Rabiot partiram pelo fato do jogador ser um "traidor", já que trocou a equipe pelo rival Olympique. Além das cânticos, faixas foram estendidas com dizeres como "lealdade é para homens, traição é para p****" e "tal mãe, tal filho".

Faixa de torcedores do PSG atacando mãe de Rabiot (Foto: Reprodução)

Em nota, o Olympique reforçou as críticas da mãe do jogador, afirmando que "não tolerará qualquer desrespeito ao jogador ou à instituição". O PSG, por sua vez, corre o risco de sofrer sanções por parte da organização da Ligue 1.