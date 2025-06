Após o empate por 2 a 2 entre Palmeiras e Inter Miami pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa, na noite desta segunda-feira (23), nos Estados Unidos, os jogadores do Verdão aproveitaram para tietar o atacante adversário Luis Suárez depois de garantirem a classificação às oitavas de final do torneio internacional.

➡️ Abel assume responsabilidade por ‘susto’ do Palmeiras e celebra vaga no mata-mata

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que alguns atletas do time paulista se reúnem para pedir autógrafos na camisa e fotos para o uruguaio, que atende prontamente. Veja abaixo o momento em que Suárez é "tietado".

O uruguaio, além de ter marcado o segundo gol do Inter Miami contra o time de Abel Ferreira, um golaço, ainda deu a assistência para Allende abrir o placar no Hard Rock Stadium.

Palmeiras no Mundial de Clubes:

O Palmeiras estreou no Mundial de Clubes com empate sem gols diante do Porto, de Portugal, na primeira rodada, apresentando uma boa performance e pressionando o adversário até o fim. Na segunda rodada, o Verdão fez 2 a 0 o Al Ahly, do Egito, com um gol contra e outro de Flaco López, em jogada trabalhada com Maurício. Por fim, empatou com o Inter Miami, dos Estados Unidos, por 2 a 2, com gols de Paulinho e Mauricio.