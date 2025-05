Policiais e torcedores do PSG entraram em conflito neste sábado na Champs-Élysées, avenida mais famosa de Paris. As comemorações dos gols da equipe, que está perto de conquistar o primeiro título da história na Champions League, trouxeram reação da polícia, que disparou bombas e recebeu fogos de artíficio.

A confusão de iniciou no segundo gol marcado pelo PSG, aos 20 minutos do primeiro tempo, devido ao uso de sinalizadores e fogos de artifício. A ação da polícia local foi conter os adeptos a fim de proteger a vida das demais pessoas presentes no local. No entanto, o material que fazia parte da festa passou a ser usado contra os interventores.

Horas antes do início da partida disputada na Alemanha, a Gendarmerie Francesa, uma das principais forças militares da França, garantiu a presença de policiais nas ruas durante o jogo, que vale a taça do principal torneio europeu.

— A polícia está presente na Champs-Élysées para garantir sua segurança durante o evento.

Desejamos a todos um bom jogo! — escreveu nas redes sociais.

Novos confrontos no Parque dos Príncipes

Além da Champs-Élysées, a confusão também foi vista nos arredores do Parque dos Príncipes, estádio do PSG. Torcedores entraram em confronto com a polícia durante as comemorações. Em toda a cidade, lojas e departamentos se protegeram para a festa da torcida com grades de ferro, placas de madeira, blocos de concreto e outros materiais.

Torcedores do PSG usam sinalizadores em confronto com a polícia (Foto: Hugo Mathy/AFP)

Conflitos em Munique antes da final

A guerra entre PSG e Inter de Milão não precisou do apito inicial do árbitro para ser iniciada. Horas antes de a bola rolar, torcedores dos dois clubes entraram em conflito nos arredores da Allianz Arena, palco da decisão da Champions League de 2024/25.

Uma briga se iniciou entre aficionados franceses e italianos na entrada de um transporte alemão. Parisienses estavam do lado de dentro, enquanto os rivais tentaram desferir golpes pelo lado de fora. Ambos estavam armados com barra de ferro, mas a briga foi curta e, a princípio, não deixou feridos.

Tentando caminhar entre torcedores da Nerazzurra, um vendedor de objetos do Paris chegou a ser agredido com empurrões. Um ultra italiano, com o dedo em riste, ameaçou o ambulante, que rapidamente, deixou o local.

