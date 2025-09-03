Lucas Paquetá já retomou suas atividades nos gramados, tanto pelo West Ham quanto pela Seleção Brasileira, após ser declarado inocente da acusação de manipulação de apostas esportivas relacionada à suposta tentativa de forçar cartões amarelos entre novembro de 2022 e agosto de 2023. No entanto, a Federação Inglesa (FA) concluiu que o jogador não atendeu integralmente às exigências da investigação.

No caso, brasileiro não respondeu perguntas e fornecer informações solicitadas, referente à Regra F3 do processo. Diante disso, a Comissão Reguladora considerou as infrações comprovadas e o meia deverá ser multado em até R$ 1 milhão.

Segundo o jornal "The Times", a FA estuda aplicar a multa como penalidade final no caso. Além disso, Paquetá poderá ser responsabilizado pelos próprios custos legais, que podem ultrapassar R$ 7,3 milhões. Ainda não há definição, porém, sobre uma possível assistência financeira por parte da FA nesses encargos.

Entenda o caso de Lucas Paquetá 👨‍⚖️

De acordo com comunicado oficial divulgado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) em maio de 2024, Paquetá foi acusado de quatro violações da Regra E5.1 do Código de Conduta da entidade. As supostas infrações ocorreram durante partidas válidas pela Premier League, entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Em todas essas ocasiões, o atleta recebeu cartão amarelo.

West Ham 0 x 2 Leicester, 12/11/2022: aos 15 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho em Soumaré e depois faz falta dura em Praet.

aos 15 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho em Soumaré e depois faz falta dura em Praet. West Ham 1 x 1 Aston Villa, 12/03/2023: aos 24 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho por trás em John McGinn, meia do Aston Villa, no círculo central.

aos 24 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho por trás em John McGinn, meia do Aston Villa, no círculo central. West Ham 3 x 1 Leeds United, 21/05/2023: aos 20 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá chega atrasado em disputa no campo de defesa e derruba Summerville.

aos 20 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá chega atrasado em disputa no campo de defesa e derruba Summerville. Bournemouth 1 x 1 West Ham, 12/08/2023: aos 49 do segundo tempo, Lucas Paquetá sobe para disputa no alto e leva o cotovelo no rosto do adversário.

