A Champions League 2025/26 terá início no dia 16 de setembro, logo após o encerramento da Data Fifa deste mês. As 36 equipes participantes já definiram os jogadores elegíveis para disputar os oito confrontos da fase de liga da principal competição continental. Entre os 23 nomes inscritos pelo Arsenal, que tenta mais uma vez conquistar seu primeiro título no torneio, uma ausência significativa chama atenção: Gabriel Jesus, camisa 9 da equipe.

O brasileiro está em recuperação de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA). Assim, ele deve permanecer afastado por pelo menos mais dois meses. A fase de liga da Champions termina no dia 28 de janeiro de 2026. O atacante ainda poderá ser inscrito caso sua equipe avance às fases eliminatórias.

2️⃣3️⃣ Confira a lista do Arsenal para a fase de liga da Champions League

🧤 Goleiros: David Raya, Kepa Arrizabalaga, Tommy Setford

🛡️ Defensores: William Saliba, Cristian Mosquera, Ben White, Piero Hincapié, Gabriel, Jurriën Timber, Riccardo Calafiori

🧠 Meio-campistas: Martin Ødegaard, Eberechi Eze, Christian Nørgaard, Leandro Trossard, Noni Madueke, Mikel Merino, Kai Havertz, Martin Zubimendi, Declan Rice, Max Dowman

🎯 Atacantes: Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres

🎙️ Treinador: Mikel Arteta

Fase de liga 🏆

Os 36 times (29 já classificados e 7 vindos da qualificatória) entram na fase de liga, em que quatro grupos com nove clubes cada são formados. Todos dentro de cada um dos quatro grupos se enfrentam uma única vez. Os oito com maior pontuação avançam direto às oitavas. Os times do 9º ao 24º lugar disputam um mata-mata extra para completar as 16 equipes.

1ª rodada - 16 a 18 de setembro de 2025

2ª rodada - 30 de setembro a 1º de outubro de 2025

3ª rodada - 21 e 22 de outubro de 2025

4ª rodada - 4 e 5 de novembro de 2025

5ª rodada - 25 e 26 de novembro de 2025

6ª rodada - 9 e 10 de dezembro de 2025

7ª rodada - 20 e 21 de janeiro de 2026

8ª rodada - 28 de janeiro de 2026

