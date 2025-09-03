menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Injusto? Astro brasileiro fica fora da lista de time na Champions League

Atacante está em processo de recuperação de lesão desde janeiro de 2025

Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa
imagem cameraTaça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa (Foto: Frederic Dides/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 03/09/2025
17:52
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Champions League 2025/26 terá início no dia 16 de setembro, logo após o encerramento da Data Fifa deste mês. As 36 equipes participantes já definiram os jogadores elegíveis para disputar os oito confrontos da fase de liga da principal competição continental. Entre os 23 nomes inscritos pelo Arsenal, que tenta mais uma vez conquistar seu primeiro título no torneio, uma ausência significativa chama atenção: Gabriel Jesus, camisa 9 da equipe.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O brasileiro está em recuperação de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA). Assim, ele deve permanecer afastado por pelo menos mais dois meses. A fase de liga da Champions termina no dia 28 de janeiro de 2026. O atacante ainda poderá ser inscrito caso sua equipe avance às fases eliminatórias.

continua após a publicidade

2️⃣3️⃣ Confira a lista do Arsenal para a fase de liga da Champions League

🧤 Goleiros: David Raya, Kepa Arrizabalaga, Tommy Setford
🛡️ Defensores: William Saliba, Cristian Mosquera, Ben White, Piero Hincapié, Gabriel, Jurriën Timber, Riccardo Calafiori
🧠 Meio-campistas: Martin Ødegaard, Eberechi Eze, Christian Nørgaard, Leandro Trossard, Noni Madueke, Mikel Merino, Kai Havertz, Martin Zubimendi, Declan Rice, Max Dowman
🎯 Atacantes: Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres
🎙️ Treinador: Mikel Arteta

Gabriel Jesus - Arsenal
Gabriel Jesus com a camisa do Arsenal, em 2023/24 (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Fase de liga 🏆

Os 36 times (29 já classificados e 7 vindos da qualificatória) entram na fase de liga, em que quatro grupos com nove clubes cada são formados. Todos dentro de cada um dos quatro grupos se enfrentam uma única vez. Os oito com maior pontuação avançam direto às oitavas. Os times do 9º ao 24º lugar disputam um mata-mata extra para completar as 16 equipes.

continua após a publicidade
  • 1ª rodada - 16 a 18 de setembro de 2025
  • 2ª rodada - 30 de setembro a 1º de outubro de 2025
  • 3ª rodada - 21 e 22 de outubro de 2025
  • 4ª rodada - 4 e 5 de novembro de 2025
  • 5ª rodada - 25 e 26 de novembro de 2025
  • 6ª rodada - 9 e 10 de dezembro de 2025
  • 7ª rodada - 20 e 21 de janeiro de 2026
  • 8ª rodada - 28 de janeiro de 2026

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias