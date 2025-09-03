Injusto? Astro brasileiro fica fora da lista de time na Champions League
Atacante está em processo de recuperação de lesão desde janeiro de 2025
- Matéria
- Mais Notícias
A Champions League 2025/26 terá início no dia 16 de setembro, logo após o encerramento da Data Fifa deste mês. As 36 equipes participantes já definiram os jogadores elegíveis para disputar os oito confrontos da fase de liga da principal competição continental. Entre os 23 nomes inscritos pelo Arsenal, que tenta mais uma vez conquistar seu primeiro título no torneio, uma ausência significativa chama atenção: Gabriel Jesus, camisa 9 da equipe.
Relacionadas
- Copa do Mundo
Fifa divulga calendário da venda de ingressos para a Copa do Mundo; saiba como funciona
Copa do Mundo03/09/2025
- Futebol Internacional
Por que Marcos Leonardo não foi para o São Paulo? Veja os números do atleta no Al-Hilal
Futebol Internacional03/09/2025
- Futebol Internacional
Caso Cuiabano: veja outros clubes que repetiram estratégia de Botafogo e Nottingham Forest
Futebol Internacional03/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O brasileiro está em recuperação de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA). Assim, ele deve permanecer afastado por pelo menos mais dois meses. A fase de liga da Champions termina no dia 28 de janeiro de 2026. O atacante ainda poderá ser inscrito caso sua equipe avance às fases eliminatórias.
2️⃣3️⃣ Confira a lista do Arsenal para a fase de liga da Champions League
🧤 Goleiros: David Raya, Kepa Arrizabalaga, Tommy Setford
🛡️ Defensores: William Saliba, Cristian Mosquera, Ben White, Piero Hincapié, Gabriel, Jurriën Timber, Riccardo Calafiori
🧠 Meio-campistas: Martin Ødegaard, Eberechi Eze, Christian Nørgaard, Leandro Trossard, Noni Madueke, Mikel Merino, Kai Havertz, Martin Zubimendi, Declan Rice, Max Dowman
🎯 Atacantes: Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres
🎙️ Treinador: Mikel Arteta
Fase de liga 🏆
Os 36 times (29 já classificados e 7 vindos da qualificatória) entram na fase de liga, em que quatro grupos com nove clubes cada são formados. Todos dentro de cada um dos quatro grupos se enfrentam uma única vez. Os oito com maior pontuação avançam direto às oitavas. Os times do 9º ao 24º lugar disputam um mata-mata extra para completar as 16 equipes.
- 1ª rodada - 16 a 18 de setembro de 2025
- 2ª rodada - 30 de setembro a 1º de outubro de 2025
- 3ª rodada - 21 e 22 de outubro de 2025
- 4ª rodada - 4 e 5 de novembro de 2025
- 5ª rodada - 25 e 26 de novembro de 2025
- 6ª rodada - 9 e 10 de dezembro de 2025
- 7ª rodada - 20 e 21 de janeiro de 2026
- 8ª rodada - 28 de janeiro de 2026
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias