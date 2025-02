Livre no mercado desde que encerrou contrato com o Olympiacos, o meio-campista Willian está perto de retornar a um ex-clube. De acordo com o canal de TV britânico "Sky Sports News", o brasileiro negocia com o Fulham, da Premier League, para o restante da temporada.

Aos 36 anos, Willian atuou em apenas 11 partidas pelo Olympiacos, não renovando seu vínculo, que se encerrou em dezembro. Em apenas seis meses, o jogador começou entre os titulares em apenas duas partidas e deu uma assistência.

Willian encaminha retorno ao Fulham, seu ex-clube (Foto: Divulgação/Twitter @FulhamFC)

Segundo o canal de TV, o Fulham não está em busca de apenas um atacante para reforçar a parte da frente do time, mas sim de um jogador experiente, que atenda a todas as características impostas pela diretoria.

Desta forma, surgiu o interesse por Willian. Além do Fulham, o brasileiro tem passagens vitoriosas por Arsenal e Chelsea, clubes que defendeu entre 2013 e 2021. O meio-campista é tido como bom nome para o setor devido à habilidade de mudar jogos, ter bom ritmo e precisão, tornando-se um trunfo valioso.

Torcedores se manifesta sobre retorno de Willian a ex-clube

A informação divugalda nesta segunda-feira, no entanto, não agradou alguns torcedores do Fulham, que discordaram do interesse do clube em trazer Willian novamente para o elenco. Um dos pontos foi a idade do brasileiro. Atualmente, ele tem 36 anos.

"Ah, não. Willian 36 anos para o Fulham? De novo", escreveu um. "Willian continua jogando", indagou outro. "Isso pode ser um acordo ruim", concluiu outro.

Willian no Fulham e na Premier League

O meio-campista defendeu o Fulham entre 2022 e 2024, após passagem conturbada pelo Corinthians. Ao todo, entrou em campo 67 vezes e marcou 10 gols. No Brasil, Willian foi ameaçado devido às atuações e desempenho abaixo do esperado pelos corinthianos. Ele optou por rescindir o vínculo e retornar à Inglaterra.

Antes do Fulham, o brasileiro já havia defendido o Chelsea e Arsenal. Pelo Blues, foram 339 jogos disputados, 63 gols marcados em sete temporadas. Pelo Gunners, Willian entrou em campo 37 vezes e balançou as redes adversárias em uma única oportunidade durante uma temporada.