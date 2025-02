Cristiano Ronaldo marca e milésimo gol fica mais perto

Se tem Champions League, tem gol de Cristiano Ronaldo. O Al-Nassr garantiu importante vitória na Champions League Asiática vencendo o Al-Wasl dos Emirados Árabes Unidos por 4 a 0. O destaque foi o astro Cristiano Ronaldo, que marcou dois gols, um no primeiro tempo e o outro no segundo, assim dando mais um passo para o milésimo gol, marco histórico que o português busca alcançar.

A partida foi válido pela 7ª rodada da Champions League da Ásia e com a vitória, o Al-Nassr deu mais um passo para a classificação para a próxima fase. O time ocupa a 3ª posição do Grupo B e tem quatro pontos de diferença para o 4º colocado. Com o resultado, o clube encostou no Al-Hilal, porém, esse tem um jogo a menos. A vitória entra na soma dos bons resultados que o time vem tendo na competição, chegando ao seu quinto triunfo, além de um empate e uma derrota.

Como foi o jogo?

O Al-Nassr teve um jogo tranquilo. Pressionando desde o primeiro minuto, o clube só conseguiu abrir o placar aos 25' do primeiro tempo, com Al-Hassan acertando um belo chute de fora da área. O gol desafogou o time que jogou de forma muito mais tranquila. Aos 44', Sadio Mané recebeu um cruzamento e cabeceou para a área. A bola bateu no braço do defensor do Al-Wasl e o juiz marcou pênalti. Cristiano Ronaldo foi à bola e bateu do jeito que o manual ensina, goleiro para um lado e bola do outro.

Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr (Reprodução)

No segundo tempo, o jogo foi mais morno. Sem muitas ações, o Al-Wasl até tentou chegar algumas vezes, mas todas sem sucesso. A partida voltou a animar quando aos 78', Sadio Mané recebeu a bola e cruzou para a área. Jhon Duran arrastou o marcador com ele e a bola sobrou para Cristiano Ronaldo, que cabeceou a bola tranquilamente para o gol. No fim, aos 88', o zagueiro Al-Fatil fechou o caixão e marcou o quarto gol do Al-Nassr, finalizando a goleada.

O milésimo gol de Cristiano Ronaldo

Com o jogo, Cristiano Ronaldo chegou aos incríveis 923 gols na carreira e segue firme na busca pelo milésimo gol. A idade parece não ser um problema para o craque que está prestes a fazer 40 anos nesta quarta-feira (05). Desde que fez 39 anos, o jogador fez 56 jogos e marcou 50 gols, além de 8 assistências.

O português está em incrível forma e nos últimos oito jogos, o gajo marcou 10 gols. Na temporada, são 21 gols em 25 partidas, além de quatro assistências. Cristiano Ronaldo é o artilheiro isolado do Campeonato Saudita com 15 gols.

