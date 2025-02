Ex-Fluminense, Arthur abre o jogo sobre adaptação no Wydad e se empolga com Mundial

Ex-Fluminense, Arthur abriu o jogo sobre sua adaptação no Marrocos desde que foi contratado pelo Wydad, que é uma das potências do país. O meia afirmou ter recebido propostas de outras equipes e explicou o motivo de sua ida para a África.

continua após a publicidade

- É uma cultura diferente, mas tem sido uma experiência muito boa. Estou curtindo bastante e acho que essa experiência vai ser boa pro meu desenvolvimento. Eu tenho suporte do clube e ainda não deu tempo de fazer muita coisa fora dessa rotina de treinos, jogos e descanso. A opção pelo Marrocos foi pelo projeto que eles me apresentaram. Tive propostas de outros times do Brasil, Espanha, leste europeu, mas entendi que aqui eu teria mais minutagem e faria parte de um projeto ambicioso que mira títulos, além de participar de competições continentais e o próximo Mundial de Clubes.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Classificado para o Mundial de Clubes, o Wydad está Grupo G ao lado de Manchester City, Juventus e Al Ain. Arthur "lamentou" a dificuldade da chave pela presença de duas equipes europeias, mas se mostrou empolgado com a oportunidade na carreira.

- A gente fala bastante sim, o dia do sorteio foi até engraçado, aquela expectativa. A gente sabe que entre tantos times fortes não teria grupo fácil, mas o nosso talvez seja um dos de nível mais alto. Ninguém quer pegar o City de cara, né? Mas vamos trabalhar para deixar o nossos torcedores e o país orgulhosos. Um dos motivos de ter vindo para cá é a oportunidade de jogar essa grande competição.

continua após a publicidade

Apesar do foco no Wydad, Arthur entende que o clube marroquino pode servir como uma espécie de vitrine para o futebol europeu. O meia tem o sonho de atuar no Velho Continente, mas sabe que deve desempenhar bem para receber novas ofertas.

- Não penso nisso nesse momento, meu foco é no Wydad e em fazer uma boa temporada aqui. Mas por estar em um clube gigante, que disputa competições internacionais, sei que estou sendo observado por times de outros grandes centros. Jogando bem aqui naturalmente surgirão convites.

Atualmente, o Wydad de Arthur ocupa a 4ª colocação do Campeonato Marroquino, mas não tem mais chances de alcançar o Renaissance. Ainda assim, o clube luta pela vice-liderança restando duas rodadas a serem disputadas.

Veja outras respostas de Arthur, do Wydad

Escolha pelo Wydad

- A gente teve algumas propostas e a nossa escolha pelo Wydad foi porque desde o início dos contatos eles deixaram muito claro que queriam muito que eu viesse. O presidente me ligou, o treinador me ligou, então a minha chegada foi muito boa. Todos foram muito receptivos. Eu Já tinha conversado também com o Pedro e o Renan, que são outros brasileiros daqui que eu já conhecia de Seleção Brasileira.

Minutagem

- Acho que faz parte dessa adaptação, em algumas partidas começo jogando em outras venho do banco. O nosso treinador trabalha assim, ele monta nosso time muito em função do adversário e da estratégia que vamos utilizar. Eu me preparo para estar sempre pronto para ajudar, o futebol aqui tem muita transição é um jogo que exige fisicamente, esse tem sido meu foco, tanto que nessa pausa do final de janeiro continuo fazendo trabalhos com meus preparadores particulares.

Torcida do Wydad

- São muito brabos! Já tinha visto por vídeos, mas ao vivo é muito impactante. A torcida do Wydad é muito apaixonada e muito grande. É normal a gente jogar fora de casa com mais torcida do que o time local. É sempre um incentivo a mais, quando as coisas não estão dando certo, um jogo mais difícil.. Você olha os caras na arquibancada e tira forças de onde não tem.

Copa do Mundo de 2030

- O povo é apaixonado por futebol no país todo. Eles ainda falam muito do grupo que foi semifinalista da Copa do Mundo, tem muita expectativa pela Copa Africana que vai ser aqui também. É um pais orgulhoso de sua seleção e seu futebol. A capacidade de investimento dos clubes também vem aumentando muito nos últimos anos. Tem sido um período especial.