A janela de transferências de inverno termina nesta segunda-feira (3) em quatro grandes ligas nacionais na Europa: Inglaterra, Espanha, Alemanha e França. Na terça (4), o mercado fechará na Itália, Holanda e Portugal. Entretanto, os gigantes Real Madrid e Barcelona não vão atuar no mercado da bola neste último dia.

A questão física no setor defensivo é o principal problema da temporada do Real Madrid em 2024/25. Na última partida de La Liga, Antônio Rüdiger entrou na lista do departamento médico do clube, que já perdeu Éder Militão e Dani Carvajal, ambos fora da temporada. O clube espanhol tinha como único alvo de defesa o lateral-direito Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, mas o negócio não avançou e deve ser concretizado apenas na próxima temporada.

Por motivos diferentes, o Barcelona segue a mesma postura do rival. Por conta do caso Dani Olmo e Pau Víctor, o clube estava cauteloso no mercado de transferências nesta janela. Segundo o jornal espanhol "Marca", o Barça só iria anunciar reforços mediante a saídas no elenco. Como nenhum jogador foi vendido e a posição da diretoria blaugrana não mudou, portanto, não houve espaço suficiente na folha salarial para contratar novos nomes.

Real Madrid e Barcelona na sequência da temporada 2024/25

Na tabela do Campeonato Espanhol, o Real Madrid lidera com 49 pontos (15 vitórias, quatro empates e três derrotas) em 22 rodadas. Enquanto isso, o Barcelona segue na cola com quatro pontos a menos (14 vitórias, três empates e cinco derrotas), na terceira posição. Pela Champions League, os merengues vão disputar uma vaga contra o Manchester City nos playoffs, enquanto os catalães já estão classificados para as oitavas de final.

