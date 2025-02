Firmino marca de bicicleta e castiga time de Claudinho pela Champions da Ásia

Roberto Firmino, atacante ex-Liverpool e Seleção Brasileira, pintou um quadro nesta segunda-feira (3) pela Liga dos Campeões da Ásia. Quando o passe veio da direita, o atacante não pensou duas vezes e emendou uma linda bicicleta no duelo contra o Al-Sadd, do Catar, pela sétima rodada da Champions League da Ásia.

Além do golaço, o atacante ainda deu uma assistência na vitória de virada do Al-Ahli sobre o time de Claudinho, ex-Zenit e alvo de gigantes brasileiros como Palmeiras e Fluminense na janela de transferências, por 3 a 1. Com o resultado, o time se classificou com antecipação para as oitavas de final da competição.

Bicicleta de Firmino é crucial para o Al-Ahli

O jogo mal havia começado quando o atacante catari Akram Afif abriu o placar para a equipe da casa, logo no primeiro minuto de jogo. Mas o lance mais marcante da partida não demoraria a acontecer. Aos 10', o argelino Mahrez cruzou de cabeça, já dentro da área, e Firmino aplicou a bicicleta. A virada viria ainda na primeiro tempo, com assistência de Firmino para gol do também brasileiro Iban̈ez, aos 39'.

Roberto Firmino comemora golaço de bicicleta pelo Al-Ahli (Foto: Reprodução)

Apesar da pressão do Al Sadd na etapa final, o Al-Ahli soube controlar a partida e ainda confirmou a vitória aos 36 minutos, com um gol de Mahrez. A quatro rodadas do fim da primeira fase, o time manteve a liderança e a invencibilidade, agora com 19 pontos (seis vitórias e um empate). Ao final do jogo, Firmino falou sobre o golaço de bicicleta e o momento da equipe.

— O lance do gol foi muito rápido. Quando a bola veio, ajeitei o corpo e emendei a bicicleta. Era o que dava para fazer ali na hora. Feliz não só pelo gol como pelo desempenho de todo time. Era um dos jogos mais difíceis que tínhamos pela frente e tivemos uma grande atuação. A gente vive um bom momento, o ambiente é ótimo, e vamos sempre por mais - vibrou Firmino.

O Al-Ahli volta a campo na próxima sexta-feira (07/02), agora pela Liga Saudita, quando receberá o Al-Fateh.

