Liverpool e Manchester City fazem o grande clássico da 13ª rodada da Premier League neste domingo (1), às 13h (de Brasília), no Anfield Road, em Merseyside (ING). O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Com ‘pelada’ no primeiro tempo, Arsenal goleia West Ham na Premier League

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool x Manchester City

13ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 1 de dezembro de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Anfield Road, em Merseyside (ING)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Chris Kavanagh (árbitro); Lee Betts e Darren Cann (auxiliares); Anthony Taylor (quarto árbitro); Paul Tierney e Tim Wood (VAR)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Caoimhín Kelleher; Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk e Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Darwin Núñez e Luis Díaz



❌ Desfalques: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Federico Chiesa, Diogo Jota, Alisson e Kostas Tsimikas (lesionados)



⚽ MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Kyle Walker, Manuel Akanji, Rúben Dias e Nathan Aké; Matheus Nunes, Ilkay Gündogan e Kevin De Bruyne; Savinho, Bernardo Silva e Erling Haaland



❌ Desfalques: Rodri, John Stones, Oscar Bobb e Mateo Kovacic (lesionados)