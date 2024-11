O Borussia Dortmund empatou com o Bayern de Munique em 1 a 1 no Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE), em jogo válido pela 12ª rodada da Bundesliga. Ainda na primeira etapa, Bynoe-Gittens marcou uma pintura e abriu o placar em Der Klassiker neste sábado (30), mas Musiala, nos minutos finais, testou de cabeça e deixou tudo igual para os visitantes.

Com o triunfo, os aurinegros perderam a oportunidade de subir para o G-4 e não aproveitaram o tropeço do Leipzig - goleado em casa por 5 a 1 pelo Wolfsburg -, alcançando 20 pontos. Os bávaros, por sua vez, seguem na liderança com 30, mas podem ver o Eintracht Frankfurt reduzir a desvantagem para apenas quatro pontos.

A pior notícia do dia para o Bayern não foi o tropeço no dérbi. Ainda no primeiro tempo, Harry Kane deixou o campo de jogo com uma lesão, sendo substituído por Thomas Müller, e passará por exames para entender a gravidade da contusão.

👀 OS GOLS DO JOGO

O amarrado confronto no antigo Westfalenstadion parecia ser decidido em um lampejo individual do habilidoso Bynoe-Gittens. Aos 27' da primeira etapa, o Dortmund saiu de seu campo de defesa trabalhando a bola, e o ponta recebeu passe longo beirando a linha lateral. Com um corta-luz mágico, o camisa 43 passou pela marcação de Laimer e acelerou. Com personalidade, ao invadir a área, tinha opções de passe, mas escolheu finalizar e acertou o ângulo de Manuel Neuer, inaugurando o marcador do embate.

A postura aurinegra foi de amplo recuo, e os bávaros se apoiaram nisso para buscar o resultado. Após rebote de cobrança de falta, Olise foi preciso para cruzar a bola na cabeça de Jamal Musiala, que testou como manda o figurino: para baixo, no canto, sem chances de defesa para Gregor Kobel, já aos 42' do segundo tempo.

⌛ O QUE VEM POR AÍ?

Na próxima rodada, o Dortmund de Nuri Sahin visita seu xará, o Borussia Mönchengladbach, em jogo marcado para o sábado (7), às 14h30 (de Brasília). No mesmo dia, mas às 11h30, o Bayern recebe o Heidenheim na Allianz Arena; quatro dias antes, encara o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso pelas oitavas de final da Copa da Alemanha, competição na qual o Borussia já foi eliminado.

Harry Kane sente lesão e é substituído em clássico entre Bayern e Borussia (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x Bayern de Munique

12ª rodada - Bundesliga

📆 Data e horário: sábado, 30 de novembro de 2024, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

🥅 Gol: Jamie Bynoe-Gittens (BVB - 27' 1T); Leroy Sané (BAY - 40' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Julian Ryerson (BVB)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Nuri Sahin)

Gregor Kobel; Julian Ryerson (Yan Couto), Waldemar Anton (Niklas Süle), Nico Schlotterbeck e Ramy Bensebaini; Felix Nmecha e Pascal Gross; Maximilian Beier, Marcel Sabitzer e Jamie Bynoe-Gittens (Donyell Malen); Serhou Guirassy



BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Manuel Neuer; Konrad Laimer (Sacha Boey), Dayot Upamecano, Kim Min-jae (Michael Olise) e Alphonso Davies; Joshua Kimmich e Leon Goretzka; Leroy Sané, Jamal Musiala e Mathys Tel (Kingsley Coman); Harry Kane (Thomas Müller)

🕴️ ARBITRAGEM

🕴️ Árbitro: Sven Jablonski

🚩 Auxiliares: Sascha Thielert e Lasse Koslowski

4️⃣ Quarto árbitro: Benjamin Brand