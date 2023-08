O QUE VEM POR AÍ?

Invicto na atual pré-temporada, o Liverpool entrou em campo três vezes visando à preparação para 2023/24, somando duas vitórias (4 a 2 sobre o Karlsruher, da Alemanha, e uma goleada por 4 a 0 diante do Leicester) e um empate por 4 a 4 contra o também alemão Greuther Fürth. Os Reds têm lidado com baixas importantes em seu elenco na atual janela de transferências, como as saídas de Roberto Firmino, Jordan Henderson e Fabinho: todos rumaram à Arábia Saudita.