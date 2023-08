A carreira do arqueiro começou no Parma, em 1995, onde ficou por seis temporadas. Seguiu para a Juventus e se despediu após 17 anos, onde se tornou o maior jogador da história do clube. Viveu uma aventura fora da Itália ao defender o PSG em 2018, mas logo retornou à Velha Senhora. Nos últimos dois anos, esteve à frente do Parma, novamente, para iniciar o projeto de fim de carreira.