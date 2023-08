Após vencer a partida contra o Santos Laguna e se classificar na Leagues Cup, o Orlando City terá o clássico contra o Inter Miami, de Lionel Messi. Na fase de grupos, Os Leões se classificaram na liderança do grupo I, com cinco pontos em dois jogos. Com direito a uma assistência no último jogo, o lateral-esquerdo Rafael Santos comentou sobre o duro confronto do Orlando City, fora de casa, contra o rival e também o desafio de parar Messi, que tem três gols e uma assistência em dois jogos pela equipe de Miami.