- Não sei o que deu errado, sério. Acho que o Sadio nos deixou no topo, muito bem, sendo um jogador de nível mundial, sem dúvida. Para desenvolver todo o seu potencial, acredito que tudo tem que se encaixar . Um pouco de sorte também ajuda e obviamente não foi o caso. Ele sofreu uma lesão em um momento horrível e perdeu a Copa do Mundo. Todos nós sabíamos que isso teria um papel, porque Sadio é um cara muito orgulhoso. Não poder liderar seu país na Copa do Mundo foi brutal para ele - disse o ex-treinador dos Reds, Jürgen Klopp, também em entrevista às vésperas do amistoso com o Bayern de Munique.