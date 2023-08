O QUE VEM POR AÍ?

A uma partida do início da temporada, o Milan espera repetir as boas campanhas de 2022/23 e, para isso, já teve que encarar alguns 'clássicos' de preparação. Durante a viagem aos Estados Unidos, os Rossoneri encararam o Real Madrid e, em uma partida disputada, saiu derrotado por 3 a 2. Na sequência, encarou a Juventus, rival do mesmo país, empatou em 2 a 2, mas novamente saiu derrotado, desta vez nos pênaltis, por 4 a 3.



+ Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, anuncia contratação de Sadio Mané, ex-Bayern de Munique e Liverpool