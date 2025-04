Após classificação às semifinais da Champions League diante do Real Madrid, o Arsenal venceu o Ipswich Town por 4 a 0 em jogo válido pela 33ª rodada da Premier League e frustrou os planos do Liverpool de ser campeão ainda hoje. Os gols da partida foram marcados por Trossard (2x), Gabriel Martinelli e Nwaneri. A última vez que o Ipswich bateu o Arsenal no Campeonato Inglês foi em setembro de 1984.

Como foi a partida entre Ipswich Town e Arsenal?

O Arsenal começou o jogo com mais posse de bola e controlava as ações ofensivas. Logo aos 14 minutos, Saka achou Trossard dentro da área para finalizar de perna direita e abrir o placar para os Gunners. O primeiro tempo continuou com o domínio do Arsenal, que tocava a bola no campo de ataque em busca do segundo. Aos 28, o domínio resultou em um bonito gol coletivo. Saka deu bom passe para Merino, que achou Martinelli de letra para ampliar o marcador. Aos 32, Davis foi expulso pelo Ipswich Town após entrada dura em Saka e dificultou ainda mais o jogo para os mandantes. Os visitantes ainda desperdiçaram algumas oportunidades de ampliar com Saka.

Saka em ação em Arsenal x Ipswich Town (Foto: Ben Stansall/AFP)

O segundo tempo começou da forma que terminou o primeiro. O Arsenal trocou passes com facilidade e buscava as melhores oportunidades com calma. Aos 11 da segunda etapa, Hirst quase diminuiu para o Ipswich em contra-ataque na primeira chegada com perigo do time. O jogo, contudo, estava em ritmo de treino para os Gunners.

Em jogada ensaiada de escanteio, Rice deu a assitência para Trossard fazer o seu segundo e abrir 3 a 0 para o Arsenal aos 24 minutos. No fim do jogo, Odegaard ainda acertou a trave e, no rebote, Sterling exigiu boa defesa do goleiro Palmer, que jogou a bola para escanteio. No lance seguinte, aos 42, Nwaneri deu números finais ao jogo em chute de dentro da área. Uma partida de ataque contra defesa no Portman Road.

O que vem por aí para Ipswich Town e Arsenal?

Na quarta-feira (23), o Arsenal recebe o Crystal Palace, em jogo válido pela 34ª rodada da Premier League. O clube precisa vencer caso ainda sonhe com o título. Por outro lado, o Ipswich Town volta à campo diante do Newcastle fora de casa, no sábado (26), também pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.