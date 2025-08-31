Jornal espanhol aponta volta por cima de Vini Jr no Real Madrid

Vini Jr está de volta ao melhor nível. Este é o sentimento do torcedor do Real Madrid após a sequência de jogos em que o camisa 7 brilhou e conduziu o time de Xabi Alonso à manutenção dos 100% de aproveitamento em La Liga.

No sábado (30), o brasileiro fez o gol da virada e garantiu os três pontos diante do Mallorca, no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da competição. No compromisso anterior, inclusive, também balançou as redes - e deu uma assistência para Mbappé - diante do Real Oviedo, mesmo saindo do banco de reservas.

O jornal espanhol "As" abriu o domingo (31) com elogios ao ponta-esquerda e apontou que a "mensagem" enviada por Xabi com a decisão de colocá-lo entre os reservas frente ao Oviedo foi recebida pelo jogador, que teve atuação dominante diante dos Piratas na capital.

- Mensagem enviada por Xabi e captada por Vinícius. A reserva por decisão técnica no Estádio Carlos Tartiere exerceu o efeito desejado pelo técnico. Ele queria um Vini "felino" e sem reclamações com rivais ou árbitros. E vimos um Vini que somou um gol decisivo e sem coisas além disso. Não só o gol ao seu estilo, mas uma mudança de atitude completa. O camisa 7 foi totalmente dominante contra as forças de (Jagoba) Arrasate - afirmou o periódico.

O gol de Vini Jr saiu aos 38 minutos do primeiro tempo, um depois do tento de empate, anotado por Arda Güler - Muriqi havia aberto o marcador para o Mallorca. Logo depois da saída dos Piratas, Güler acionou o atacante pouco à frente da linha central. Vinícius arrancou, cortou dois marcadores e bateu de pé esquerdo no canto de Leo Román para dar a vitória aos Blancos.

Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)

- Vinícius deixou claro esta semana que a mensagem de seu novo treinador chegou até ele em alto e bom som. Ele também deixou imagens na mídia de um clube de um relacionamento próximo com Mbappé. Xabi veio dizer a Vini, com Rodrygo titular em Oviedo, que se ele não é parte da solução, é parte do problema. E Vini escolheu, pelo menos do que vimos até agora, ser a solução - completou o diário.

Com o triunfo, o Madrid manteve os 100% de aproveitamento na temporada 2025/26 de La Liga, com três vitórias em três jogos. A marca ainda pode ser igualada por Villarreal, Barcelona e Athletic Bilbao, que têm seis pontos e cumprem seus respectivos compromissos neste domingo (31) para fechar a terceira jornada da competição.

