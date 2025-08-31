Atitude de Lucas Paquetá deixa web em dúvida sobre destino do jogador
Jogador da Seleção têm seu nome ligado a clube rival
Ao marcar um dos gols da vitória do West Ham sobre o Nottingham Forest neste domingo (31), o brasileiro Lucas Paquetá deixou o público em dúvida com a maneira que comemorou o gol. O meia da Seleção fez um gesto que remetia à uma ligação telefônica e logo em seguida beijou o escudo do West Ham.
Web reage à atitude de Paquetá após gol marcado
Proposta do Aston Villa por Paquetá
Foi noticiado no último sábado (30) que o Aston Villa estaria próximo de um acordo com o West Ham para contratar Lucas Paquetá, por empréstimo com obrigação de compra. O clube de Birmingham ofereceu 50 milhões de euros pelo jogador brasileiro, que já aceitou a mudança para a equipe. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.
Como foi o jogo entre Nottingham Forest e West Ham
O West Ham venceu o Nottingham Forest por 3 a 0, neste domingo (31), no City Ground, em Nottingham (ING), pela terceira rodada da Premier League. Os gols da partida foram marcados por Jarrod Bowen, Lucas Paquetá e Calum Wilson.
O que vem por aí?
Em sua próxima partida, o West Ham recebe o Tottenham no sábado (13), às 13h30 (de Brasília), pela Premier League.
