Atitude de Lucas Paquetá deixa web em dúvida sobre destino do jogador

Jogador da Seleção têm seu nome ligado a clube rival

Lucas Paquetá em ação pelo West Ham durante amistoso contra o Everton
imagem cameraLucas Paquetá em ação pelo West Ham durante amistoso contra o Everton (Foto: Patrick McDermott/AFP)
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/08/2025
12:20
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ao marcar um dos gols da vitória do West Ham sobre o Nottingham Forest neste domingo (31), o brasileiro Lucas Paquetá deixou o público em dúvida com a maneira que comemorou o gol. O meia da Seleção fez um gesto que remetia à uma ligação telefônica e logo em seguida beijou o escudo do West Ham.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Web reage à atitude de Paquetá após gol marcado

Proposta do Aston Villa por Paquetá

Foi noticiado no último sábado (30) que o Aston Villa estaria próximo de um acordo com o West Ham para contratar Lucas Paquetá, por empréstimo com obrigação de compra. O clube de Birmingham ofereceu 50 milhões de euros pelo jogador brasileiro, que já aceitou a mudança para a equipe. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Lucas Paquetá marcou um dos gols da vitória do West Ham sobre o Nottingham Forest (Foto: Reprodução)
Como foi o jogo entre Nottingham Forest e West Ham

West Ham venceu o Nottingham Forest por 3 a 0, neste domingo (31), no City Ground, em Nottingham (ING), pela terceira rodada da Premier League. Os gols da partida foram marcados por Jarrod Bowen, Lucas Paquetá e Calum Wilson.

O que vem por aí?

Em sua próxima partida, o West Ham recebe o Tottenham no sábado (13), às 13h30 (de Brasília), pela Premier League.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

