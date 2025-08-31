menu hamburguer
Futebol Internacional

Técnico do Bayern cutuca novo reforço de clube da Premier League

Bávaros manifestaram interesse em compra de jogador, mas perderam corrida

Vincent Kompany - Bayern de Munique
imagem cameraVincent Kompany no comando do Bayern de Munique (Foto: Michaela Stache/AFP)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/08/2025
11:43
  • Mais Notícias

Como parte dos reforços em vias de repetir a boa campanha da última temporada na Premier League, o Newcastle acertou a contratação de Nick Woltemade, do Stuttgart. O centroavante foi anunciado neste sábado (30), por um valor recorde na história do clube: 85 milhões de euros, compra mais cara da história dos Magpies.

➡️ Clube inglês quebra recorde e acerta contratação de ex-Palmeiras, afirma jornalista

O sabor do acerto aumenta quando o panorama traz a lembrança de que o Bayern de Munique - em uma das muitas batalhas de Inglaterra e Alemanha (dentro e fora do futebol) - era um dos interessados. Os bávaros manifestaram interesse na chegada do atleta, mas optaram por não avançar nas tratativas, principalmente por conta da alta pedida dos Suábios.

Em entrevista coletiva, o técnico do Bayern, Vincent Kompany, provocou não o Newcastle, mas o próprio Woltemade, apontando o lado financeiro como o único motivo para a escolha de deixar a Alemanha rumo à Premier League. Perguntado por um repórter sobre a opção de Nick, a resposta foi sucinta: "Dinheiro", seguida de algumas risadas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Atualmente, o Newcastle recebe os investimentos do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita. Os aportes conduziram o clube a uma nova era, com chegadas de peças como Tonali, Isak e Bruno Guimarães por valores elevados. Em resultado, os Magpies encerraram um jejum de 70 anos sem títulos ao erguer o troféu da Copa da Liga Inglesa em 2024/25 e emendaram boas campanhas na liga local, com direito a uma vaga na próxima edição da Champions League.

Outro nome que estava na mira do Bayern e escolheu movimento para o Reino Unido foi o meio-campista Florian Wirtz, que acertou com o Liverpool por 125 milhões de euros, se tornando uma das dez contratações mais caras da história do futebol.

Nick Woltemade é o novo atacante do Newcastle (Foto: Divulgação/ Newcastle)
Nick Woltemade reforçará o Newcastle nesta edição da Premier League (Foto: Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

