A Fenway Sports Group (FSG), proprietária do Liverpool, manifestou interesse na aquisição do Málaga, da Espanha. O conglomerado de holdings enviou uma delegação para visitar as instalações do clube em fevereiro para avaliar o potencial de uma possível compra. A informação foi divulgada pelo "Marca" neste sábado (29).

A Qatar Sports Investments (QSI), liderada por Nasser Al-Khelaïfi, também mostrou interesse no Málaga, conforme reportado anteriormente também pelo "Marca". No entanto, a FSG parece ver no clube espanhol uma oportunidade de revitalização, alinhando-se com os planos de Abdullah Al-Thani, que sinalizou estar aberto a novas direções para o futuro do clube.

A FSG tem um histórico de avaliar clubes com tradição e potencial de crescimento, tendo anteriormente considerado o Bordeaux, da França, além de outros clubes espanhóis como Levante, Elche, Espanyol, Getafe e Valladolid. A Espanha e a França emergem como focos principais na estratégia de expansão do grupo.

Sergio Pellicer, treinador do Málaga, expressou uma visão positiva sobre o interesse do FSG, ressaltando a importância de buscar o melhor para o futuro do clube. Com várias partes interessadas, o futuro do Málaga parece promissor. Na temporada 2012-13, o clube espanhol avançou até as quartas de final da Champions League.

