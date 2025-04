Liverpool x Everton: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Premier League

Liverpool e Everton se enfrentam nesta quarta-feira (2) às 16h (de Brasília) no Anfield, na Inglaterra. O confronto válido pela 30° rodada da Premier League terá transmissão ao vivo da ESPN (tv fechada) e do Disney+ (streaming).

O Liverpool lidera a competição com folga, somando 70 pontos, 12 a mais que o segundo colocado. No entanto, a equipe busca se recuperar após a eliminação na UEFA Champions League e o vice-campeonato na Copa da Liga Inglesa. Para o próximo desafio, o técnico Arne Slot não poderá contar com os laterais Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez e Conor Bradley.

O Everton, por sua vez, é o 15° colocado na tabela com 34 pontos e empatou os últimos quatro confrontos da Premier League. O técnico David Moyes ainda enfrenta desafios com lesões importantes em seu elenco. Iliman Ndiaye, Dwight McNeil e Dominic Calvert-Lewinainda são desfalques confirmados. Vitaliy Mykolenko ainda é dúvida e Carlos Alcaraz, emprestado pelo Flamengo, pode estrear no Merseyside Derby (nome do clássico europeu).

Salah e Van Dijk em ação pelo Liverpool, que enfrenta o Everton nesta quarta pela Premier League (Foto: AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool x Everton

Premier League - 30ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de abril de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Anfield, na Inglaterra;

📺Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (canal fechado).

LIVERPOOL: Alisson; Quansah, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Luis Díaz, Gakpo.

EVERTON: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Young; Alcaraz, Gueye, Garner, Doucoure, Harrison; Beto.